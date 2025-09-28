Box Office USA | Una battaglia dopo l’altra vince il weekend

Il film Una battaglia dopo l’altra ha vinto facilmente il Box Office USA nel suo weekend d’esordio.

Costato 130 milioni di dollari, il nuovo film diretto da Paul Thomas Anderson ha portato a casa il primato del botteghino nordamericana con un incasso di 22.4 milioni di dollari. A livello internazionale l’incasso è stato inoltre 26,1 milioni di dollari, per un incasso globale previsto di 48,5 milioni di dollari. Nonostante il risultato non sia da considerare vincente, quello di Una battaglia dopo l’altra risulta essere il più importante della carriera di Anderson negli USA, e questo è un dato di fatto. (fonte THR)

Una battaglia dopo l’altra è stato proiettato in oltre 3.500 cinema e 7.000 schermi, e presentato in diversi formati premium, tra cui 70mm, IMAX 70mm, IMAX Digital e VistaVision (anche se su quattro schermi). Il 20% dell’incasso totale è arrivato proprio da questi formati.

Il film di Anderson è stato unanimemente riconosciuto dalla critica come un capolavoro: su MetaCritic il punteggio è stato “95”, mentre su CinemaScore è arrivata una “A” piena. Se le stime degli analisti fossero confermate, quello di Una battaglia dopo l’altra si tramuterebbe nel miglior weekend di sempre per Paul Thomas Anderson.

“Gabby’s Dollhouse: The Movie” di Universal Pictures e DreamWorks si è classificata in seconda posizione. Il film, classificato come G-rated, è costato 32 milioni di dollari e dovrebbe incassare 13,7 milioni di dollari al suo debutto. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito ha raccolto altri 7.1 milioni di dollari in terza posizione, con un incasso totale di 118.1 milioni raccolti dal giorno d’esordio.