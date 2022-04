Il cartoon Troppo Cattivi ha vinto il Box Office Usa nel suo weekend d’esordio, Animali Fantastici: i Segreti di Silente è affondato al terzo posto.

Nonostante gli analisti puntassero inizialmente su un esordio discreto da circa 15 milioni, Troppo Cattivi ha superato le aspettative ed ha vinto il botteghino nordamericano con uno score da 24 milioni di dollari. Il nuovo cartoon DreamWorks Animation ha giovato di una buona spinta di pubblico e critica, tanto è vero che il punteggio CinemaScore è stato “A”, mentre il punteggio su Rotten Tomatoes è stato 94%.

Sonic 2 – Il Film ha raccolto il secondo posto con un nuovo incasso di 15.22 milioni di dollari. Ad oggi l’incasso complessivo del film tratto dall’omonimo videogame è salito a quota 145.82 milioni, il che è un gran risultato visto che il primo capitolo nello stesso lasso di tempo ne aveva raccolti 128.6 milioni.

In terza posizione Animali Fantastici: i Segreti di Silente ha perso oltre il 65% degli incassi del suo deludente weekend d’esordio; il nuovo incasso di 14.01 milioni di dollari porta il totale a quota 67.12 milioni. Il confronto con i due capitoli predecenti è chiaramente in netto calo, per non parlare di quello con i film della saga principale Harry Potter.

L’epico The Northman ha esordito al quarto posto con 12 milioni di dollari, mentre The Unbearable Weight of Massive Talent ha fornito un esordio da 7.17 milioni di dollari, in quinta posizione.

Fonte: BoxOfficePro