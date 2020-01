Box: Office Usa: La top 10 dei film più visti nel 2019

Un nuovo anno di cinema è iniziato, ecco perchè è bene dare uno sguardo a quella che rappresenta la top 10 dei film che più hanno incassato nel Box Office 2019.

Avvalendoci delle statistiche di BoxOfficeMojo, in questo primo di tre articoli, metteremo in lista i 10 film che più hanno incassato nel Box Office Usa, partendo ovviamente da quell'Avengers: Endgame, protagonista di una serie impressionanti di record, sia negli Usa che nel resto del mondo.

Come anticipato nel paragrafo precedente, Avengers: Endgame nel 2019 ha fatto la storia del botteghino americano (e non solo), il suo score da 858.37 milioni di dollari è senza dubbio il più alto del 2019, ma non quello della storia, a tal proposito il record spetta ancora a Star Wars: Il risveglio della Forza con 936.66 milioni. Ma di record distrutti dal cinecomic Marvel ce ne sono, eccome. Suo, infatti, il record per l'incasso più alto nel weekend d'apertura (357.11 milioni), ed ancora quello per la miglior media per sala di sempre per un film di grande distribuzione (76601 dollari), così come quello per il più veloce di sempre a raggiungere le quote di 100-200-300-400-500-600-650 milioni di dollari.

Avengers: Endgame a parte, il 2019 è da considerare un anno completamente dominato dal marchio Disney. A tal proposito c'è da considerare che, nei primi 8 posti della classifica dei film con più incasso, figurano sette film Disney, di cui cinque nei primi 5 posti. Dei restanti due, Spider-Man: Far From Home è da considerare un "figlioccio" Disney, e questo perchè distribuito da Sony Pictures, ma realizzato dal team creativo Marvel Studios (Disney).

Ma il 2019 non è stato soltanto l'anno del dominio Disney. Scorgendo la top 10, infatti, nelle ultime due posizioni figurano due film diversi tra loro, ma uniti da unico comun denominatore, il Rated R (vietato ai minori). I film in questione sono, a tal proposito, il Joker di Todd Phillips e IT: Capitolo Due, entrambi protagonisti di un rapporto budget/incasso incredibile.

Nell'augurarvi un buon anno nuovo, qui di seguito diamo uno sguardo alla top 10 del Box Office Usa nel 2019, sperando in un 2020 ancora più ricco di quello appena terminato.

Box Office Usa 2019

Avengers: Endgame (Disney) - 858.37 milioni Il Re Leone (Disney) - 543.63 milioni Toy Story 4 (Disney) - 434.03 milioni Captain Marvel (Disney) - 426.82 milioni Frozen II: Il segreto di Arendelle (Disney) - 426.1 milioni Spider-Man: Far From Home (Sony Pictures) - 390.53 milioni Star Wars: L'ascesa di Skywalker (Disney) - 377.48 milioni Aladdin (Disney) - 355.55 milioni Joker (Warner Bros) - 333.49 milioni IT: Capitolo Due (Warner Bros) - 211.59 milioni