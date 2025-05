Box Office USA | Thunderbolts* si conferma primo nel weekend

In assenza di nuovi film di interessi, il secondo Box Office USA del mese di maggio è stato vinto facilmente da Thunderbolts*.

Con i Marvel Studios intenti a festeggiare le ottime recensioni (a proposito questa è la nostra recensione di Thunderbolts*), l’ottimo incasso all’esordio ed a promuovere il film con il suo titolo segreto (trovate il nostro approfondimento a questo indirizzo), Thunderbolts* nel frattempo si è confermato il film più visto al botteghino USA.

Il nuovo film Marvel, infatti, ha conquistato il suo secondo Box Office USA grazie ad un incasso stimato di 33.1 milioni di dollari, ed un calo rispettabilissimo del 55% (la media per l’MCU si è attesta intorno al 57%). Nei suoi primi 10 giorni di programmazione, a tal proposito, la pellicola dedicata ai cosiddetti “Nuovi Avengers” ha raccolto un incasso complessivo di 128.5 milioni di dollari negli USA, e di 272.1 milioni a livello mondiale. Non Male!

“I Peccatori” ha continuato a comportarsi alla grande anche in questo weekend raccogliendo un altro ottimo risultato: negli ultimi tre giorni, infatti, l’incasso dell’horror Warner Bros. Pictures è stato 21.1 milioni di dollari, per un totale sorprendente di 214.9 milioni solo negli USA, e 283.3 milioni a livello globale. E pensare che si tratta di un horror vietato ai minori.

La terza posizione del podio, invece, è andata a Un Film Minecraft (sempre Warner Bros. Pictures), il cui nuovo incasso è stato 8 milioni di dollari, per un totale di 409 milioni; a livello globale continua la corsa verso il miliardo, a tal proposito siamo giunto ad oggi a quota 909.6 milioni. Gli altri due film della top five nel weekend sono stati The Accountant 2 e lo slasher horror esordiente Clown in the Cornfield, rispettivamente con incassi da 6.1 milioni di dollari (totale 50.9 milioni) e 3.7 milioni.

FONTE: THR