Il dramma storico The Woman King ha vinto il Box Office Usa nel suo weekend d’esordio, l’horror Barbarian ha raccolto il secondo posto.

Senza particolari patemi, e sfruttando l’assenza di competitor di qualità, The Woman King ha vinto a mani basse il botteghino. L’incasso raccolto dal film con Viola Davis è stato 19 milioni di dollari, dato che supera di fatto la fascia di proiezioni pre-weekend (16-18 milioni). Il film ha tra l’altro ottenuto un solido CinemaScore A+, pertanto è molto probabile che possa avere una buona tenuta nelle prossime settimane.

In seconda posizione è scivolato l’horror Barbarian (ex-leader del weekend scorso) con un nuovo incasso di 6.3 milioni di dollari, per un totale di 20.91 milioni. Un altro horror ha chiuso il podio del Box Office Usa, stiamo parlando di Pearl (sequel di X: A Sexy Horror Story) il cui esordio è valso 3.12 milioni di dollari. La top five si è infine conclusa con See How They Run e Bullet Train, rispettivamente con incassi da 3.1 milioni di dollari e 2.5 milioni di dollari (totale 96.31 milioni).

Fonte: BoxOfficePro