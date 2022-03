Box Office Usa: The Lost City guadagna 31 milioni e batte The Batman

Nella giornata che anticipa l’assegnazione degli ambiti Oscar 2022, il Box Office Usa ha premiato The Lost City come film più visto del weekend.

Ebbene si, dopo tre weekend in testa al botteghino, il cinecomic The Batman ha dovuto arrendersi al tempo che passa. A vincere il weekend è stato, infatti, la commedia d’azione The Lost City con un incasso stimato di 31 milioni di dollari, ed una media per sala di poco superiore ai 7 mila dollari. Il film con Channing Tatum, Daniel Radcliffe e Sandra Bullock nel suo weekend d’apertura ha saputo fare meglio di tante altre commedie d’azione che hanno esordito negli ultimi anni, pre-pandemia inclusa, tra cui Men in Black: International, Free Guy – Eroe per Gioco e Zombieland: Doppio Colpo.

The Batman ha perso il 44% degli incassi del weekend precedente, ed ha portato a casa altri 20.5 milioni di dollari negli ultimi tre giorni. L’incasso complessivo nel Box Office Usa è ora salito a quota 331.95 milioni, finendo così davanti ad altri competitor di lusso quali Justice League e Batman v Superman: Dawn of Justice. Nel Box Office International il cinecomic ha raggiunto in questo weekend quota 340.9 milioni, per un totale Worldwide di 672.9 milioni.

In terza posizione spazio per l’action movie indiano RRR – Rise Roar Revolt, il cui esordio in sala è valso 9.5 milioni di dollari. Uncharted ha portato a casa altri 5 milioni di dollari, per un totale di 133.55 milioni. Spider-Man: No Way Home, infine, ha finalmente raggiunto l’incredibile quota di 800 milioni di dollari nel solo Box Office Usa, e lo ha fatto attraverso i 2 milioni incassati nel weekend.

Fonte: BoxOfficePro