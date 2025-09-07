Box Office USA | The Conjuring: Il rito finale da record

L’esordio di The Conjuring: Il rito finale è da considerare uno dei più alti per un film nella storia del Box Office USA.

Le anteprime USA del giovedì (qui il nostro articolo) lo avevano anticipato in qualche modo, ma a quanto pare i dati che provengono dagli States sarebbero ancora più ottimistici. Secondo le stime raccolte da Deadline, infatti, l’ultimo capitolo del franchise noto come “ConjuringVerse” avrebbe raccolto la bellezza di 83 milioni di dollari, anteprime incluse. Ebbene usare il condizionale anche perché tali cifre saranno riguardate e corrette nella giornata di domani.

Beh, 83 milioni di dollari per The Conjuring: Il rito finale rappresentano un incasso monstre, il terzo in assoluto per quanto riguarda un film horror nella storia del Box Office USA, dietro i due capitoli di “IT“. Per Warner Bros. Pictures si tratta dell’ottavo film del 2025 ad esordire direttamente al primo posto, il settimo a superare i 40 milioni. Per New Line Cinema, invece, che ha portato al cinema i suddetti film di “IT“, si tratta dell’ennesima vittoria in ambito horror, a tal proposito va ricordato che sono usciti sotto il suo marchio anche i recenti successi “Final Destination: Bloodlines” e “Weapons“. Per Blumhouse/Atomic Monster, infine, quello di “Il rito finale” rappresenta il più alto di sempre nella sua giovanissima storia.

Dal punto di vista dell’apprezzamento, “Il rito finale” non è stato accolto positivamente dalla critica americana, di fatto il punteggio medio su Rotten Tomatoes è del 56%, simile a quello del capitolo precedente “Per ordine del diavolo” (56%), uscito nel 2021. Il pubblico, invece, sembrerebbe più soddisfatto (79%).

Qual è la trama di The Conjuring: Il rito finale?

La trama di The Conjuring: Il rito finale verte su uno dei casi più noti seguiti dai coniugi Warren, ossia l’infestazione della famiglia Smurl, tormentata da attività demoniache nello loro casa in Pennsylvania negli anni ’70 – ’80. Dalle prime informazioni note, il film sarà ambientato nel 1986, con flashback al 1964. Questo film dovrebbe mettere fine al filone principale del franchise noto come ConjuringVerse.

Da chi è composto il cast di The Conjuring: Il rito finale?

Il cast di The Conjuring: Il rito finale è come sempre guidato da Patrick Wilson e Vera Farmiga. Questa è la sinossi ufficiale: “The Conjuring – Il rito finale” aggiunge un nuovo, elettrizzante capitolo all’iconico universo cinematografico ispirato ad eventi realmente accaduti. Vera Farmiga e Patrick Wilson tornano per affrontare un ultimo caso nei panni dei celebri investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren, in un’agghiacciante e potente nuovo atto della saga che ha conquistato il botteghino globale.

Accanto a Farmiga e Wilson, nel cast troviamo Mia Tomlinson e Ben Hardy nei ruoli di Judy Warren, figlia di Ed e Lorraine, e del suo fidanzato Tony Spera, oltre a Steve Coulter, che torna nei panni di Padre Gordon, e Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton e Shannon Kook.

Chi ha diretto The Conjuring: Il rito finale?

Michael Chaves dirige una sceneggiatura di Ian Goldberg & Richard Naing e David Leslie Johnson-McGoldrick, su un soggetto di David Leslie Johnson-McGoldrick & James Wan basato sui personaggi creati da Chad Hayes & Carey W. Hayes. I produttori esecutivi sono Michael Clear, Judson Scott, Natalia Safran, John Rickard, Hans Ritter e David Leslie Johnson-McGoldrick.

Chaves si avvale di una squadra creativa composta dal direttore della fotografia Eli Born, lo scenografo John Frankish, i montatori Elliot Greenberg e Gregory Plotkin, il supervisore agli effetti visivi Scott Edelstein, il produttore degli effetti visivi Eric Bruneau e il costumista Graham Churchyard, con il casting curato da Rose Wicksteed e Sophie Kingston-Smith. La supervisione musicale è di Ian Broucek, mentre le musiche sono firmate dal compositore Benjamin Wallfisch.

New Line Cinema presenta una produzione The Safran Company / Atomic Monster, “The Conjuring – Il rito finale”. Distribuito da Warner Bros. Pictures, il film arriverà nelle sale italiane il 4 settembre.