Box Office Usa: The Batman vince il terzo weekend consecutivo, e raggiunge i 300 milioni

Come da previsione, The Batman ha vinto il terzo Box Office Usa consecutivo, dietro sorprende l’anime Jujutsu Kaisen 0.

Il cinecomic DC/Warner non si è lasciato pregare, e per il terzo weekend di fila ha chiuso in testa al botteghino nordamericano. Forte di un calo molto limitato (-44.7%), The Batman ha portato a casa un nuovo incasso da 36.8 milioni di dollari, ed ora viaggia con un totale dall’esordio di 300 milioni tondi. Nel resto del mondo il film di Matt Reeves ha raccolto altri 49.1 milioni per un totale Worldwide di 598.09 milioni, oramai ad un passo da quota 600.

Scendendo nel particolare degli incassi internazionali, l’esordio di The Batman in Cina è stato alquanto deludente, ma questo, probabilmente, è dovuto alla nuova ondata di contagi da Covid-19 che ha costretto il governo a chiudere il 43% delle sale del paese. L’incasso ottenuto nel weekend, pertanto, è stato uno scialbo 12.1 milioni di dollari.

La seconda posizione del Box Office Usa è andato a Jujutsu Kaisen 0, sorprendente anime tratto dall’omonimo manga giapponese capace di incassare nel weekend 14.81 milioni di dollari, che diventano 17.62 milioni aggiungendo gli incassi delle anteprime. La terza piazza del podio, infine, è andata a Uncharted, il cui incasso è stato 8 milioni di dollari, per un totale di 125.89 milioni.

Fonte: BoxOfficeMojo