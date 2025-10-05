Box Office USA | Taylor Swift mette ancora KO il botteghino

La pop star Taylor Swift ha nuovamente messo al tappeto il Box Office USA, questa volta con il “non-film” dal titolo “The Official Release Party of a Showgirl“.

In un rilascio evento da tre giorni organizzato da AMC Theatres, il “non-film” di Taylor Swift ha portato a casa un primo posto da 33 milioni di dollari, ed una media per sala di poco inferiore ai 9 mila dollari (via BoxOfficePro). Sebbene il prezzo del ticket fosse stato bloccato a 12 dollari, i prezzi sono aumentati per le catene premium che, guarda caso, hanno rappresentato il 28% delle vendite di biglietti.

La pellicola è stata accompagnata dal favore della critica, raccogliendo un 95% su Rotten Tomatoes ed un punteggio “A+” su CinemaScore. The Official Release Party of a Showgirl ha esordito anche a livello internazionale raccogliendo un incasso di 13 milioni di dollari, per un totale mondiale all’esordio di 46 milioni.

L’ultima volta che Taylor Swift ha deciso di passare per le sale cinematografiche (The Eras Tour), l’incasso ottenuto è stato 260 milioni di dollari a livello mondiale, un vero proprio record per il genere “film-concerto”.

Gli incassi degli altri film nel Box Office USA

Taylor Swift a parte, il Box Office USA ha dovuto affrontare una nuova preoccupante frenata. A tal proposito, la seconda posizione del weekend è andata al film “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson con 11.12 milioni di dollari, un calo del 49% rispetto al weekend scorso ed un totale di 42.75 milioni.

In terza posizione si è classificato l’esordiente The Smashing Machine, l’appassionante biopic con protagonista Dwayne Johnson. L’incasso ottenuto all’esordio per il film ha deluso con soli 6 milioni di dollari raccolti rappresentando il peggior esordio di sempre per l’attore, sebbene si tratti di una delle migliori sue performance in assoluto.

Il weekend americano ha riabbracciato anche Avatar: La via dell’acqua in una riedizione distribuita in sole 2140 sale. L’incasso maturato dal film di James Cameron, con il terzo (Avatar: Fuoco e Cenere) in arrivo questo Natale, è stato 3.19 milioni di dollari, adesso il totale è salito a quota 687.6 milioni.