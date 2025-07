Il cinecomic DC “Superman” ha tenuto agevolmente la prima posizione del Box Office USA nel suo secondo weekend di programmazione, ed ora viaggia ben oltre i 230 milioni.

Con l’ostacolo I Fantastici 4: Gli inizi oramai a meno di una settimana di distanza, Warner Bros. Pictures ha approfittato di un ottimo passaparola per tenere Superman saldamente in testa al botteghino USA. Secondo i dati raccolti dal the Hollywood Reporter, infatti, l’incasso maturato nel weekend tra il 18 ed il 20 luglio è stato 57.2 milioni di dollari, con un calo abbastanza contenuto per il genere del 54%. L’ottima tenuta ha portato il parziale domestico a quota 235 milioni di dollari.

Come spesso è accaduto in passato per il franchise dedicato al supereroe di Krypton, considerato da sempre troppo filoamericano dalla critica e dal pubblico non americano, l’incasso internazionale di Superman non sta dando gli stessi ottimi risultati. Di fatto, l’incasso del weekend a livello internazionale è stato 45.2 milioni di dollari, per un totale di 171.8 milioni. A livello globale l’incasso ha superato quota 400 milioni (406.8 milioni per la precisione).

Nonostante la non ottima performance a livello internazionale, Superman ha già superato il totale globale dell’ultimo film dei rivali Marvel “Thunderbolts*” (383 milioni), e si avvicina a grandi passi all’altro film dello studios “Captain America: Brave New World” (415 milioni). Riuscirà anche a resistere all’impatto al botteghino di “I Fantastici 4: Gli inizi“? Non resta che attendere alcuni giorni per scoprirlo.

Box Office USA | Jurassic World: La Rinascita e gli altri film

Gesta da supereroe a parte, il botteghino nordamericano ha segnato un’altra ottima performance da parte di Jurassic World: La Rinascita, secondo con un incasso di 23.4 milioni di dollari. Il parziale a livello nazionale è arrivato a quota 276.2 milioni, mentre quello globale a 647 milioni. Non male!

Il reboot/sequel di So Cosa hai Fatto ha esordito in terza posizione con un incasso di 13 milioni di dollari, in linea con le modeste attese da parte degli analisti. Il film è stato accolto da una serie di critiche negative, ed il pubblico non ha apprezzato particolarmente il risultato finale. Il nuovo film “ibrido live-action/live-animation” dedicato ai mitici Puffi ha esordito in quarta posizione con un incasso di 11 milioni di dollari, anche in questo caso in linea con le modeste aspettative degli analisti.

La top five è stata chiusa da F1: Il Film con un nuovo incasso da 9.6 milioni di dollari, seguito da un incasso internazionale da 29.5 milioni. Ora viaggia a livello globale con un parziale di 460.8 milioni. Chiudiamo questa analisti con il sesto posto del controverso film A24 dal titolo “Eddington” che ha portato a casa un tiepido esordio da 4.3 milioni.