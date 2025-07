Superman è tornato ..e con esso il DC Universe dei grandi eventi al Box Office USA.

Ebbene si, l’attesa per il grande ritorno del paladino di Metropolis è giunta al termine. Pochi minuti fa il the Hollywood Reporter ha offerto le prime stime di incasso per quanto riguarda il weekend d’esordio di Superman al Box Office USA, ed i numeri sono importanti.

Il primo film del rinato DC Universe targato James Gunn/Peter Safran ha prodotto un incasso di 122 milioni di dollari, più 97 milioni dai 79 mercati internazionali in cui era programmato, per un totale globale di 217 milioni. Se guardiamo il risultato a livello globale possiamo essere certi nel dire che ci si aspettava un risultato migliore, ma questo non toglie che nel solo Box Office USA i 122 milioni di incasso rappresentano una splendida risposta per il neo-nato DC Studios, e le sue speranze per il futuro.

Superman | Il risultato del film DC nel dettaglio

Nonostante una certa “stanchezza” da film sui supereroi, il Superman di James Gunn è il primo film di questo genere a superare la soglia dei 100 milioni, l’ultima volta infatti era accaduto nel 2024 con “Deadpool & Wolverine”, protagonista di un weekend clamoroso da 211 milioni.

Un altro dato importante riguarda proprio le stime passate dei film DC, di fatto Superman è il primo film del DCU a superare i 100 milioni da molti anni, a tal proposito va ricordato che l’ultima volta era accaduto nel 2017 con “Wonder Woman” (103.3 milioni). Ed ancora, i 122 milioni incassati rappresentano un record per un film con Superman unico protagonista, poiché il record apparteneva a “L’uomo d’acciaio” di Zack Snyder del 2006 (116.7 milioni).

Per quanto riguarda il 2025, quello di Superman è il terzo incasso all’esordio oltre i 100 milioni, gli altri due sono stati “Un film Minecraft” (162.8 milioni) e “Lilo & Stitch” (146 milioni).

Come già accennato nei nostre precedenti aggiornamenti, questo risultato importante è arrivato grazie all’ottimo passaparola del pubblico. Il film ha ottenuto un A- su CinemaScore, lo stesso punteggio assegnato a “L’uomo d’acciaio” e superiore al B+ di “Superman Returns”. Inoltre, il punteggio del pubblico su Rotten Tomatoes è di un eccellente 94%, mentre quello della critica è di un piacevole 82%.

Se il film diventerà un successo anche a livello mondiale? Beh, questa è un’altra storia che di certo sarà svelata nelle prossime settimane, seguiteci per scoprirlo.

Box Office USA | Gli incassi degli altri film

Jurassic World: La Rinascita si è ben distinto al secondo posto del botteghino nordamericano. L’incasso ottenuto dalla “rinascita della saga Jurassic Park” è stato 40 milioni di dollari, con un calo non esagerato del 57%, ed un totale in patria di 232.1 milioni. A livello globale il film ha raggiunto e superato quota mezzo miliardo di dollari (529.5 milioni per la precisione).

F1: Il Film ha chiuso il podio con un nuovo incasso di 13 milioni di dollari, per un totale di 136 milioni a livello nazionale, e di 375 milioni a livello globale. Dragon Trainer, in quarta posizione, ha incassato 7.8 milioni di dollari, ed ora viaggia con un parziale di 239.8 milioni (560.8 milioni a livello globale). La top five è stato infine completata da Elio con 3.9 milioni di dollari, ed un totale di 63.7 milioni.