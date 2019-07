Gli incassi del 4 luglio nel Box Office Usa non potevano non premiare la cavalcata trionfale di Spider-Man: Far From Home, ma è dal mercato internazionale che arrivano le soddisfazioni migliori.

Nella giornata di ieri, giovedì 4 luglio, Spider-Man: Far From Home ha incassato nel mercato interno altri 25,2 milioni di dollari, piazzando il secondo incasso più alto di sempre per il 4 luglio, dietro solo Transformers nel 2007 con 29,1 milioni.

Complessivamente nei tre giorni al cinema Spider-Man: Far From Home ha già incassato 91,5 milioni di dollari, ed ora le previsioni entro domenica vedono il film quasi certamente sopra i 170 milioni di dollari.

Nei mercati internazionali il cinecomic Marvel/Sony ha già raccolto 218,5 milioni di dollari, per un totale nel Box Office Worldwide di 310 milioni di dollari.