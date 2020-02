Box Office Usa: Sonic – Il Film parte con 21 milioni a San Valentino

Sonic – Il Film è partito subito benissimo nel Box Office Usa e, nel suo primo giorno di programmazione, ha raccolto già 21 milioni.

Nonostante un bel po’ di critiche ottenute nel post-produzione a causa del look offerto al suo protagonista (poi ridisegnato dai grafici), Sonic – Il Film sembra pronto a conquistare gli americani nella sua quattro giorni d’esordio.

Ieri, nel giorno del San Valentino, il film di Jeff Fowler ha esordito con 21 milioni di dollari, spingendo le previsioni di incasso per il weekend ben oltre i 50 milioni. Secondo gli analisti, infatti, pare che il suo score nella classica tre giorni potrebbe valere 53 milioni circa, per un totale di 60 in quattro giorni, a tal proposito ricordiamo che lunedì negli Usa si festeggia il President Day.

Ovviamente ci sarà da valutare il passaparola che, a quanto pare, potrebbe essere abbastanza positivo. A tal proposito, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Sonic – Il Film a questo indirizzo.

Il podio del Box Office Usa si è completato venerdì con Harley Quinn: Birds of Prey e la nuova proposta The Photograph, entrambi con incassi intorno ai 6 milioni di dollari.