Il weekend per Men in Black International non entrerà di certo nella storia del Box Office Usa.

Ieri negli Usa si sono tenute le classiche anteprime del giovedì, con Men in Black International osservato speciale. L’incasso ottenuto è stato 3 milioni di dollari, passando attraverso bassissimo voto raccolto su RottenTomatoes (26% di recensioni positive).

Con un risultato del genere, Men in Black International potrebbe esordire nel weekend con una cifra stimata di circa 30 milioni di dollari. Non proprio il massimo della vita per un prodotto di medio-alto budget.

Men in Black International farà parte dello stesso universo cinematografico in cui sono inseriti i primi tre capitoli della saga originale con Will Smith, Tommy Lee Jones e Josh Brolin.

Lo spin-off della saga Men in Black sarà diretto da F. Gary Gray. La sceneggiatura è stata affidata a Matt Holloway e Art Marcum. Nel cast Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, Rafe Spall, Laurent Nicolas Bourgeois, Larry Nicolas, Kumail Nanjiani, Emma Thompson, Rebecca Ferguson.

Sinossi. I Men in Black hanno sempre protetto la terra dalle insidie dell’universo. In questa nuova avventura dovranno affrontare la più grande minaccia di sempre: una talpa all’interno dell’organizzazione Men in Black.

Il film arriverà nelle sale Usa dal 14 giugno 2019. In Italia dal 25 luglio.