Box Office Usa: Shang-Chi pronto a battere il record del weekend del Labor Day

Per l’universo Marvel un nuovo trionfo al Box Office Usa sembra essere dietro l’angolo, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ha infatti prenotato vittoria del weekend e record.

L’esordio nelle sale nordamericane del nuovo cinecomic Marvel Studios ha raccolto ieri (anteprime del giovedì incluse) una cifra stimata di 29.6 milioni di dollari, un dato importante che, secondo gli analisti di mercato, dovrebbe portare nelle casse dello studios 75/80 milioni di dollari nel lungo weekend del Labor Day. Prendendo in considerazione, invece, i classici tre giorni del weekend (venerdì-domenica), l’incasso dovrebbe essere stimato sui 60 milioni.

Il The Hollywood Reporter ricorda che un incasso da quattro giorni di questa portata sarebbe da considerare tra i più alti dall’inizio della pandemia da Covid-19, ma anche il più alto in assoluto per il classico weekend da quattro giorni del Labor Day, in precedenza era stato Halloween (2017) a detenere il record con un incasso da 30.6 milioni di dollari. Quindi per i Marvel Studios, l’esordio di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli non può che essere considerato un enorme successo.

Noi abbiamo visto Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli nei giorni scorsi e questa è la recensione.

SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI DIECI ANELLI

PRODUZIONE: Il film è diretto da Destin Daniel Cretton e prodotto da Kevin Feige e Jonathan Schwartz, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso e Charles Newirth sono i produttori esecutivi. David Callaham & Destin Daniel Cretton & Andrew Lanham hanno firmato la sceneggiatura. CAST: Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung, Michelle Yeoh, Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu e Ronny Chieng. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 3 settembre 2021. Dal 1° settembre in quelle italiane.

TRAMA: Shang-Chi deve confrontarsi con il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando viene trascinato nella rete della misteriosa organizzazione Ten Rings.