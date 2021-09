Il cinecomic Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ha vinto il suo secondo weekend di fila nel Box Office Usa, ed ora è ad un passo dai 150 milioni di dollari di incasso.

Approfittando della voglia di cinecomic degli americani, unitamente alle ottime recensioni raccolte nel corso del primo fine settimana di programmazione, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ha tenuto facilmente la prima posizione del Box Office Usa con un incasso extralarge da 35.8 milioni di dollari, il secondo weekend di programmazione più alto in assoluto dall’inizio della pandemia. Il calo registrato rispetto al weekend d’esordio è stato del 53%, e questo ha permesso al cinecomic Marvel di raggiungere quota 145.6 milioni di dollari complessivamente.

Shang-Chi ha anche raccolto altri 35.2 milioni di dollari dai 42 mercati internazionali in cui era programmato nel weekend per un totale di 112 milioni, che diventano 257,6 milioni di dollari nel Box Office Worldwide. Se non è questa la rivincita delle release cinematografiche esclusive.

Al secondo posto del Box Office Usa nel weekend si è posizionato, invece, Free Guy – Eroe per Gioco con un nuovo incasso da 5.8 milioni di dollari, ed un totale ora sopra i 100 milioni (101.8 milioni per l’esattezza). Anche in questo caso gli incassi internazionali hanno spinto in maniera importante lo score parziale, ad oggi infatti il film con Ryan Reynolds ha totalizzato ben 276.5 milioni. In terza posizione si è posizionato la new entry Malignant con 5.5 milioni di dollari, mentre Candyman ha raccolto altri 4.8 milioni di dollari, per un totale di 48 milioni. La top five si è completata, infine, con il quinto posto di Jungle Cruise, il cui incasso è stato di 2.44 milioni di dollari, per un totale di 109.88 milioni.