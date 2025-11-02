Il dramma romantico Regretting You ha vinto uno dei peggiori Box Office USA di sempre per quanto riguarda la festa di Halloween.

Nonostante l’attesa per questo speciale periodo dell’anno, tra dolcetti, scherzetti e film horror da vedere e rivedere, il botteghino americano del weekend 31 ottobre/2 novembre si è reso protagonista di un vero e proprio “dramma statistico“. Dati alla mano (via BoxOfficePro), infatti, quello da poco passato è il peggior weekend di Halloween da 31 anni a questa parte, nonché il secondo peggior weekend in assoluto di questo 2025.

A portarsi a casa il poco ambito primato del Box Office USA è stato Regretting You, il secondo film ispirato ad un romanzo di Colleen Hoover (l’altro è stato It Ends With Us). Il dramma romantico ha raccolto solo 8.1 milioni di dollari, per un totale in due weekend di 27.5 milioni, ed un calo molto limitato del 41%. Alla faccia del film horror!

Il primato, sempre seguendo le statistiche, rappresenta il peggior primo posto del 2025, davanti anche a Novocaine (da noi Mr Morfina) capace di raccogliere all’esordio 8.8 milioni di dollari, e guidare di fatto il peggior weekend del 2025 negli USA ..fino al momento.

Ma attenzione ..c’è un probabile testa a testa in classifica!

La seconda posizione del botteghino nordamericano, si deciderà con dati ufficiali domani, è stata raccolta da Black Phone 2, il cui terzo weekend è valso un incasso di 8 milioni di dollari, un calo del 32% ed un totale di 61.45 milioni, in linea con il cammino fino a questo momento del primo capitolo. In attesa di capire se i dati definitivi confermino o meno la seconda posizione, Black Phone 2 a livello mondiale ha già superato quota 100 milioni, attestandosi sui 104.7 milioni.

Distante di pochi milioni, in terza posizione, ha trovato ancora spazio l’anime Chainsaw Man: The Movie – Reze Arc, con altri 6 milioni di dollari raccolti, ed un totale ora salito a quota 30.76 milioni. La quarta posizione del Box Office USA è andata invece a KPop Demon Hunters, di ritorno a sorpresa in sala dopo il grande successo su Netflix: l’incasso maturato stavolta è stato 5.3 milioni di dollari, per un totale di 24.3 milioni.

Bugonia ha chiuso il suo weekend al quinto posto, con un incasso di 4.8 milioni di dollari, cifra che sale a 5.81 milioni se si considera l’esordio limitato dello scorso weekend. Per concludere questo nostro articolo, si segnala in sesta posizione il ritorno in sala del cult “Ritorno al Futuro“, capace di raccogliere altri 4.7 milioni di dollari a ben 40 anni di distanza dal suo esordio. Non male!