Frozen 2 ha stravinto il Box Office Usa nel lungo weekend del Ringraziamento, per il nuovo film Disney anche record. Bene anche Cena con Delitto.

Così come preannunciato nei giorni scorsi, Frozen II: Il Segreto di Arendelle si è aggiudicato il suo secondo botteghino nordamericano consecutivo, e lo ha fatto a suon di record. L'incasso maturato nel weekend del Ringraziamento è stato 85.25 milioni di dollari, ma come noto questo particolare weekend dell'anno negli Usa va calcolato con gli incassi raccolti dal mercoledì, pertanto lo score segna quota 123.7 milioni.

Statistiche alla mano, il nuovo capolavoro animato Disney ha battuto il record per il miglior incasso di sempre (inflazione esclusa) nel Box Office Usa, relativamente al lungo weekend del Ringraziamento (mercoledì-domenica), il precedente leader era Hunger Games: La Ragazza di Fuoco con 109.9 milioni. Inoltre si tratta del record per il miglior weekend lungo del Ringraziamento per un film Disney in generale.

Complessivamente Frozen 2 ha già raccolto la bellezza di 287.57 milioni di dollari negli Usa, e ben 738.57 milioni nel Box Office Worldwide. Il miliardo è oramai una certezza.

Non ha raggiunto risultati da record come Frozen 2, ma si è comportato benissimo anche Cena con Delitto - Knives Out, il cui esordio nel weekend è stato 27.02 milioni di dollari, e ben 41.7 milioni nella cinque giorni del Ringraziamento. Gli analisti puntavano su risultati relativamente più bassi.

Le Mans '66 - La Grande Sfida ha chiuso il weekend al terzo posto, ed un incasso da 13.22 milioni di dollari, complessivamente il film ha già raccolto 81 milioni. La top five si è completata con il quarto posto di Un Amico Straordinario, il cui incasso è stato 11.8 milioni di dollari (totale 34.31 milioni), ed il quinto di Queen & Slim, film diretto dall'esordiente Melina Matsoukas capace di aprire con 11.7 milioni di dollari nel weekend, e 15.81 milioni nella cinque giorni del Ringraziamento.