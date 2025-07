Il primo vero campione d’incassi dell’estate 2025 è arrivato. Jurassic World: La Rinascita ha vinto il Box Office USA e ridato linfa alla celebre saga dei dinosauri Universal Pictures.

Il nuovo capitolo della saga Jurassic Park/Jurassic World (il settimo per essere precisi) sta letteralmente conquistato il pubblico americano, e con esso quello di buona parte del globo. Secondo un articolo del The Hollywood Reporter, infatti, Jurassic World: La Rinascita ha messo a segno un weekend d’esordio ben oltre le stime dei giorni scorsi da 91.5 milioni di dollari, cifra che sale a 147.3 milioni se si prendono in considerazione anche i primi due giorni pre-weekend (dal 2 luglio al 6 luglio). Non male!

Il film, come anticipato in precedenza, ha riscosso grande successo anche all’estero, dove il bottino negli 80 mercati in cui ha esordito è stato 171 milioni, per un totale worldwide di 318.3 milioni. Si tratta del secondo esordio globale più alto del franchise dopo i 525.5 milioni di Jurassic World, uscito nel 2015, ma anche la più grande apertura del 2025, superando anche Un Film Minecraft (301 milioni ma in quattro giorni).

Tornando al Box Office USA, il nuovo Jurassic World ha conquistato il quarto più alto incasso della storia per quanto riguarda la giornata festiva del 4 luglio (giorno dell’indipendenza americana). La saga Jurassic Park/Jurassic World è davvero rinata? Beh, a leggere questi dati pare proprio di si.

Box Office USA | Gli altri film in classifica

Dinosauri conquistatori a parte, il Box Office USA ha visto F1: Il Film con un secondo posto solido da 26.1 milioni di dollari, per un totale super da 109.51 milioni. Considerando anche gli incassi internazionali, il film sulla Formula 1 con Brad Pitt ha già superato quota 300 milioni a livello globale.

Dragon Trainer ha chiuso il podio con un nuovo incasso da 11 milioni di dollari, ed ora viaggia con un totale di 224 milioni. A livello globale il bottino del film per famiglia DreamWorks ha già superato la soglia del mezzo miliardo di dollari (516.93 milioni). Il cartoon Elio ha chiuso al quarto posto con 5.7 milioni (totale 55.07 milioni), mentre l’horror con zombie 28 Anni Dopo ha raccolto altri 4.6 milioni, per un totale di 60.23 milioni.