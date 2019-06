La delusione per l’ultimo capitolo della saga X-Men (Dark Phoenix) continua nel Box Office Usa, e lo fa con i dati provenienti dagli incassi magri del venerdì.

Dopo un risultato non proprio esaltante ottenuto con le anteprime del giovedì, X-Men: Dark Phoenix è riuscito a fare anche peggio di venerdì. Ieri il cinecomic Fox ha aperto al secondo posto con un incasso stimato di 14 milioni di dollari, ed una previsione da 35/40 milioni per il suo primo weekend di programmazione. Il film è stato accompagnato da una pioggia di scetticismo generale, e le recensioni negative di certo non hanno aiutato.

Pets 2 – Vita da Animali ha aperto il suo weekend al primo posto con un venerdì da 16,5 milioni di dollari, ed una previsione di incasso appena sotto i 50 milioni nei tre giorni. La prima posizione per il cartoon a questo punto non sarà di certo un problema domenica sera.

La terza piazza del podio del Box Office Usa è invece andata ad Aladdin, il cui incasso è stato 7,03 milioni di dollari.