Il lungo weekend del 4 luglio è pronto a regalare importanti sorprese nel Box Office Usa, ed ovviamente il protagonista assoluto sarà Spider-Man: Far From Home.

Il cinecomic Marvel/Sony martedì ha debuttato durante le anteprime del martedì raccogliendo la bellezza di 39,3 milioni di dollari, Statistiche alla mano, questo incasso rappresenta un primo record per Spider-Man: Far From Home, ovvero la miglior anteprima di martedì di sempre, davanti a The Amazing Spider-Man.

Grazie a questo primo incasso importante, Spider-Man: Far From Home si proietta verso un weekend lungo ben sopra i 125 milioni di dollari. E’ presto per fare un confronto con Spider-Man: Homecoming, anche perchè il suo incasso nel 2017 fruttò 117 milioni di dollari, ma nei classici tre giorni del weekend.

Nel resto del mondo il cinecomic ha già raccolto 150 milioni di dollari grazie al suo esordio anticipato in Cina, Hong Kong e Giappone.

Vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti.