La cavalcata al botteghino di Odissea (The Odyssey) non accenna a rallentare. Dopo l’esordio da 123.5 milioni di dollari nel primo weekend, il kolossal epico di Christopher Nolan incassa altri 87 milioni di dollari nel suo secondo fine settimana al Box Office USA, registrando una flessione contenuta di appena il -30%. Si tratta del terzo miglior tenuta di sempre al secondo weekend per una pellicola rimasta sopra la soglia dei 100 milioni al debutto, piazzandosi alle spalle soltanto di Wicked e Top Gun: Maverick.

Record per Nolan tra IMAX e Gen Z: la situazione del botteghino nordamericano

Gli 87 milioni incassati da Odissea rappresentano anche il secondo miglior secondo weekend della storia per un film con rating R, secondo solo ai 97 milioni registrati da Deadpool & Wolverine. Il totale casalingo stimato per il film targato Universal supera così i 286.4 milioni di dollari, spingendo l’incasso globale alla cifra di 639.9 milioni di dollari.

Grande la prova di forza anche nei formati Premium: Odissea, la prima pellicola narrativa girata interamente con cineprese IMAX, ha raccolto 48 milioni di dollari a livello globale sulle sole sale IMAX. Nonostante Nolan rappresenti l’Istituzione per eccellenza ad Hollywood, il film ha conquistato le fasce più giovani con metà del pubblico composto da spettatori tra i 18 e i 34 anni. A margine dei risultati, lo stesso Nolan ha espresso a The Hollywood Reporter un vivo interesse verso il genere horror (sperimentato in alcune sequenze del film), elogiando i recenti exploit indie targati Gen Z come Obsession e Backrooms.

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Nessuna nuova uscita ad ampia distribuzione ha tentato la sfida contro Nolan in questo weekend. Il mercato si prepara al prossimo grande evento cinematografico con l’imminente debutto di Spider-Man: Brand New Day, targato Sony e Marvel e guidato dalla coppia Tom Holland e Zendaya — release molto attesa anche nelle sale italiane, dove UCI Cinemas ha già lanciato iniziative ed eventi speciali per celebrare l’arrivo dell’arrampicatela.

Ottime notizie infine per la casa di Topolino: la tenuta di Toy Story 5 ha permesso all’animazione Disney/Pixar di superare la soglia del miliardo di dollari globale, posizionandosi ufficialmente al 6° posto tra i maggiori incassi di sempre nella storia della Pixar.

Scheda Tecnica

Titolo originale: The Odyssey

The Odyssey Regia: Christopher Nolan

Christopher Nolan Sceneggiatura: Christopher Nolan

Christopher Nolan Cast: Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Matt Damon, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Robert Pattinson

Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Matt Damon, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Robert Pattinson Produzione: Syncopy, Universal Pictures

Syncopy, Universal Pictures HUB di riferimento: Box Office USA 2026