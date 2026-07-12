Il Box Office USA del weekend 10-12 luglio si chiude con un verdetto agrodolce per la major di Topolino. Il debutto al primo posto del remake live-action di Oceania (Moana in originale) ha infatti registrato una partenza decisamente più fredda del previsto, incassando 43 milioni di dollari da 3.900 schermi statunitensi. La notizia è stata riportata in rete anche attraverso il the Hollywood Reporter.

Le stime della vigilia e il tracking iniziale indicavano una partenza compresa tra i 60 e i 75 milioni di dollari, cifre rimaste ben lontane nonostante l’ottimo responso del pubblico che ha assegnato al film un voto di A su CinemaScore (che sale addirittura ad A+ per gli spettatori Under 18). D’altro canto, questa tendenza deludente si era già palesata nella giornata di venerdì, quando gli incassi dell’opening day (anteprime incluse) segnavano quota 18 milioni di dollari, con una stima per il weekend d’apertura sotto i 50 milioni.

Con un budget di produzione imponente da ben 250 milioni di dollari, la pellicola diretta da Thomas Kail dovrà ora fare affidamento sulla tenuta a lungo termine e sui mercati internazionali – dove ha esordito con altri 52 milioni di dollari – prima che il box office venga travolto dal debutto dell’atteso Odissea di Christopher Nolan.

Michael nella storia del Box Office globale supera il miliardo di dollari insieme a Mario

Mentre la Disney arranca nel fine settimana estivo, la vera notizia arriva da Lionsgate e Universal: il biopic Michael ha ufficialmente superato il miliardo di dollari globali. Il film incentrato sulla vita di Michael Jackson è diventato il secondo titolo del 2026 a raggiungere questo storico traguardo (subito dopo The Super Mario Galaxy Movie), superando gli incassi di Oppenheimer e diventando a tutti gli effetti il film biografico con il maggior incasso di sempre nella storia del cinema.

Tornando alla classifica del weekend americano, il secondo posto è occupato dall’animazione di Minions & Monsters (Universal) che incassa altri 20,5 milioni di dollari, portando il suo totale domestico a 108,2 milioni. Sul terzo gradino del podio resiste saldamente Toy Story 5, che aggiunge 18,5 milioni di dollari al suo bottino permettendo al kolossal animato Disney di toccare quota 879,1 milioni di dollari complessivi a livello globale. Chiudono la top 5 l’horror Evil Dead Burn di Warner Bros. (La Casa: Il rogo del male), che debutta al quarto posto con 13,7 milioni di dollari, e il dramma storico Young Washington di Angel Studios, stabile in quinta posizione con 6,4 milioni di dollari nel suo secondo fine settimana di programmazione.

Scheda Tecnica

Titolo italiano: Oceania

Oceania Titolo originale: Moana

Moana Regia: Thomas Kail

Thomas Kail Cast: Dwayne Johnson, Catherine Laga’aia, John Tui, Frankie Adams

Dwayne Johnson, Catherine Laga’aia, John Tui, Frankie Adams Produzione: Walt Disney Pictures, Seven Bucks Productions, Flynn Picture Co.

Walt Disney Pictures, Seven Bucks Productions, Flynn Picture Co. Distribuzione / HUB di riferimento: Box Office USA 2026 / Walt Disney Pictures