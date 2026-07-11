Il debutto nelle sale dell’attesissimo remake live-action di Oceania (titolo originale Moana) sta assumendo i contorni di un inaspettato e preoccupante rallentamento commerciale.

Nella sua prima giornata ufficiale di programmazione in 3.900 schermi nordamericani, il kolossal della Walt Disney Pictures ha incassato 18 milioni di dollari, una cifra che include le anteprime del giovedì sera. Secondo il the Hollywood Reporter, gli analisti avrebbero drasticamente rivisto al ribasso le stime per il weekend d’apertura, proiettando ora un debutto complessivo di circa 45 milioni di dollari.

Se le nuove stime dovessero essere rispettate si tratterebbe di un debutto ben distante dai 60 milioni inizialmente previsti dallo studio, e ancor più lontano dai 75 milioni ipotizzati dai tracciamenti della vigilia. Un dato che farebbe scattare l’allarme per una pellicola che porta sulle spalle un imponente budget di produzione di ben 250 milioni di dollari.

Oceania 2 e l’effetto saturazione al botteghino con il debutto di Evil Dead Burn

La fredda accoglienza dei critici (ferma al 34% su Rotten Tomatoes) contrasta parzialmente con il buon gradimento del pubblico pagante, che ha assegnato al film un solido A- su CinemaScore. Gli analisti attribuiscono questa frenata a una saturazione del brand: l’uscita ravvicinata rispetto al film d’animazione Oceania 2 (ora su Disney+) – che a fine 2024 ha polverizzato i record con un debutto da 225 milioni di dollari per poi superare il miliardo globale – ha creato una sovrapposizione temporale rischiosa per la versione in carne e ossa interpretata da Catherine Laga’aia e Dwayne Johnson.

Questo avvio sottotono ricorda il debutto da 42 milioni di dollari registrato nel marzo 2025 da Biancaneve, un precedente che spinse la Disney a congelare temporaneamente lo sviluppo del live-action di Tangled (ora tornato in produzione in Spagna dopo il successo da un miliardo di Lilo & Stitch). La tenuta delle famiglie nelle prossime settimane sarà fondamentale, soprattutto considerando che il prossimo weekend arriverà nelle sale il dramma Odissea di Christopher Nolan.

Nel frattempo, il resto del Box Office USA del venerdì mostra una sfida serrata tra horror e cinema d’animazione. Al quarto posto debutta Evil Dead Burn (da noi La Casa: Il rogo del male), il sesto capitolo del celebre franchise horror diretto da Sébastien Vaniček, capace di incassare 6,7 milioni di dollari (inclusi i pre-show) con la promessa di un weekend da circa 15 milioni complessivi e un voto B su CinemaScore.

Subito dietro reggono i titoli d’animazione delle scorse settimane: Minions & Monsters di Universal/Illumination conquista il secondo posto giornaliero con 6,5 milioni di dollari (portando il suo totale domestico a 108 milioni), seguito in terza posizione da Toy Story 5 della Disney, che con i 5,6 milioni del venerdì si prepara a un weekend da 18,6 milioni, avendo da poco superato gli 800 milioni globali. Chiude la top 5 la produzione di Angel Studios Young Washington, che raccoglie 2,1 milioni di dollari al suo secondo fine settimana dopo l’esordio da 19 milioni registrato durante il weekend del 4 luglio.

Scheda Tecnica

Titolo italiano: Oceania

Oceania Titolo originale: Moana

Moana Regia: Thomas Kail

Thomas Kail Cast: Dwayne Johnson, Catherine Laga’aia, John Tui, Frankie Adams

Dwayne Johnson, Catherine Laga’aia, John Tui, Frankie Adams Produzione: Walt Disney Pictures, Seven Bucks Productions, Flynn Picture Co.

Walt Disney Pictures, Seven Bucks Productions, Flynn Picture Co. Distribuzione / HUB di riferimento: Box Office USA 2026 / Walt Disney Pictures