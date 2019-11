Nel venerdì di programmazione in testa al Box Office Usa c'è spazio per ben 4 nuove proposte, con Midway e Doctor Sleep davanti a tutti.

Nonostante le previsioni non fossero assolutamente esaltanti, la prima posizione del botteghino americano venerdì è andata a Midway, war movie diretto da Roland Emmerich. Il film ha ottenuto un incasso di 6.34 milioni di dollari (anteprime 925 mila), ed ora potrebbe ambire ad un weekend d'esordio quasi da 20 milioni. A tal proposito va aggiunto che il film è stato accolto da un punteggio al CinemaScore di A.

Doctor Sleep ha aperto il suo weekend d'esordio con un secondo posto da 5.2 milioni di dollari (anteprime 1.5 milioni), ora l'horror tratto dal romanzo di Stephen King potrebbe chiudere il weekend intero con circa 12 milioni. Le previsioni degli analisti erano molto più alte, e questa suona come una piccola sconfitta per Warner Bros, la cui speranza era quella di attirare in sala un buon numero di spettatori, ed amanti del genere horror.

Risultati deludenti sono arrivati anche da Last Christmas. Il film ha raccolto venerdì solo 4.06 milioni di dollari, con una previsione per il weekend sotto i 12 milioni. Ieri ha esordito anche Playing with Fire, e lo ha fatto con 3.55 milioni di dollari, al quarto posto. Terminator: Destino Oscuro ha infine raccolto 2.8 milioni di dollari al quinto posto, ora viaggia a quota 40.45 milioni.