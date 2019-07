Il cinecomic Spider-Man: Far From Home continua ad ottenere risultati importanti nel Box Office Usa in vista del lungo weekend del 4 luglio.

Dopo aver incassato 39,3 milioni di dollari nel suo primo giorno di programmazione, Spider-Man: Far From Home ha incassato ieri (mercoledì 3 luglio) 27 milioni. In due giorni l’incasso parziale è già salito a quota 66,3 milioni di dollari.

Le statistiche indicano che l’incasso maturato ieri (27 milioni) è il più alto in per un giorno infrasettimanale relativamente al Marvel Cinematic Universe, nonchè uno dei più alti in assoluto. Inoltre gli analisti sembrerebbero puntare ora su di un parziale entro domenica sera (weekend lungo del 4 luglio) da 175 milioni di dollari. Ricordiamo a tal proposito che la Sony al momento tiene i piedi ben fissati a terra, prevedendo uno score da circa 125 milioni di dollari entro domenica.

Quanto incasserà realmente Spider-Man: Far From Home entro domenica? Lo scopriremo con i prossimi aggiornamenti.