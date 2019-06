Come da premessa, Men in Black International non sarà un successo, o almeno non lo sarà per il Box Office Usa.

Nel suo primo giorno di programmazione (anteprime incluse), Men in Black International ha incassato 10,4 milioni di dollari, un risultato molto al di sotto delle aspettative della Sony, ma in linea con le ultime previsioni degli analisti. Con questo incasso, lo spin-off della saga Men in Black dovrebbe aprire il proprio primo weekend con una cifra sotto i 28 milioni di dollari.

Pets 2 – Vita da Animali si è posizionato al secondo posto con un incasso di 6,9 milioni di dollari, ed un totale di 75,1 milioni. In terza posizione resiste ancora Aladdin con 4,7 milioni, ed un totale di 251 milioni. Mentre crolla in maniera terrificante X-Men: Dark Phoenix, il cui incasso ieri ha segnato 2,3 milioni, per un totale deludente di 45,1 milioni.