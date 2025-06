Box Office USA | Lilo & Stitch ancora dominatore

Una settimana dopo aver vissuto il miglior weekend del Memorial Day di sempre, Lilo & Stitch si è confermato il film più visto al Box Office USA, ed ancora una volta con un incasso molto importante.

Il nuovo film in live action Disney si è confermato in testa al botteghino nordamericano nel weekend che ha fatto da ponte ai mesi di maggio e giugno. Secondo i dati offerti da BoxOfficePro, infatti, Lilo & Stitch ha raccolto in tre giorni la bellezza di 63 milioni di dollari, con un calo 57% rispetto all’esordio “monstre” ed un totale ora balzato a 280.12 milioni.

In sole due settimane, Lilo & Stitch è diventato il secondo film più visto del 2025, davanti a I Peccatori (267 milioni) e dietro il solo Un Film Minecraft (422.95 milioni), entrambi ancora programmati nelle sale USA. Per quanto riguarda, invece, i film del filone live action Disney, con l’incasso di questo weekend il bottino totale è giunto al sesto posto davanti a Maleficent (241,4 milioni di dollari) e dietro ad Alice nel Paese delle Meraviglie (334,19 milioni di dollari).

A livello globale Lilo & Stitch ha raggiunto quota 610.8 milioni di dollari, davanti a Rapunzel (582,4 milioni), ma dietro Ratatouille (626,5 milioni) e Gli Incredibili (631,4 milioni).

Box Office USA | Gli Incassi degli Altri Film

Mission: Impossible – The Final Reckoning ha chiuso il weekend al secondo posto (ancora dopo il weekend scorso) con un incasso di 27.3 milioni di dollari; anche in questo caso il calo rispetto all’esordio è stato del 57%. L’incasso complessivo è salito qui a quota 122.61 milioni, quasi in linea con i precedenti parziali di Dead Reckoning (118,6 milioni) e Fallout (124,8 milioni), rispettivamente i quinto ed il quarto capitolo della saga Mission: Impossible. A livello globale il parziale di The Final Reckoning è balzato a quota 353.8 milioni di dollari, ad un passo dal totale di Mission: Impossible III (399,3 milioni di dollari).

Chi ha deluso all’esordio è stato Karate Kid Legends: l’atteso nuovo capitolo della celebre saga ha esordito al terzo posto con un incasso da 21 milioni di dollari, ed una media per sala da 5.500 dollari. Per Sony Pictures si tratta di un enorme passo falso visto che il precedente capitolo uscito nel 2010 aveva piazzato un primo posto da 55.66 milioni. A pesare sul risultato non esaltante sono state le recensioni poco piacevoli della critica, ma anche la scelta di farlo esordire in un weekend così affollato.

Final Destination Bloodlines ha incassato altri 10.8 milioni di dollari in quarta posizione, ed ora viaggia a quota 111.71 milioni, mentre l’horror Bring Her Back ha piazzato un quinto posto all’esordio da 7.08 milioni di dollari; l’incasso di quest’ultimo è da considerare ottimo visto il budget contenuto, e tra l’altro è stato accompagnato da una serie di critiche ultra positive.

Per concludere, Wes Anderson ed il suo ultimo film “La trama fenicia” hanno esordito con uno strepitoso incasso da 570 mila dollari a fronte di sole 6, un dato che si è tradotto in una media per sala pazzesca da circa 90 mila dollari.