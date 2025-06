Lilo & Stitch ha vinto nuovamente il Box Office USA nel secondo weekend di giugno, mentre Ballerina ha deluso con un incasso sotto le aspettative.

Il fenomeno dell’estate Lilo & Stitch ha centrato il suo terzo weekend da leader di fila negli USA. Nel fine settimana dal 6 all’8 giugno, infatti, il nuovo live action Disney ha raccolto un incasso di 32.5 milioni di dollari, con un calo stimato di poco sotto il 50%. Secondo i dati raccolti dal the Hollywood Reporter il totale raggiunto solo negli USA è salito a quota 335.76 milioni, mentre a livello globale la corsa ha portato il titolo Disney a quota 772.6 milioni. Miliardo in vista? Molto probabilmente Si.

From the World of John Wick: Ballerina ha esordito in seconda posizione con un incasso di 25 milioni di dollari, al di sotto delle previsioni degli analisti (già riviste al ribasso giovedì), segnando tra l’altro la peggior partenza per quanto riguarda la saga John Wick. Nonostante la brutta partenza (gli analisti puntavano su un esordio da almeno 35 milioni), il pubblico sembra aver apprezzato lo spin-off con Ana de Armas visto che il punteggio finale al CinemaScore è stato un convincente “A-“, dato questo che lascia ben sperare in vista di una discreta tenuta nelle prossime settimane.

La terza piazza del podio del Box Office USA è andato, invece, a Mission: Impossible – The Final Reckoning con un nuovo weekend da 15 milioni di dollari. Il totale in patria al momento è salito a quota 149.21 milioni, a livello mondiale l’incasso totale è balzato a quota 450.4 milioni. Nel resto della classifica segnaliamo, infine, il quarto posto di Karate Kid Legends con 8.7 milioni di dollari (totale 35.44 milioni), ed il quinto di Final Destination Bloodlines con 6.5 milioni di dollari (totale 123.56 milioni).