Box Office Usa, la versione estesa di Spider-Man: No Way Home vince il weekend

La riedizione con versione estesa di Spider-Man: No Way Home ha vinto il Box Office Usa nel primo weekend di settembre.

Oltre ad essere il primo Box Office Usa del mese di settembre, quello appena passato rappresenta il primo in assoluto ad accogliere il National Cinema Day con biglietti al modico prezzo di 3 dollari (tutti i formati), ed il risultato è stato a dir poco straordinario. Secondo i dati raccolti da BoxOfficePro, infatti, nel giorno di sabato, in cui c’è stato il suddetto National Cinema Day, sono stati raccolti circa 24.3 milioni di dollari, quasi il 10% in più rispetto al sabato precedente, quando i biglietti avevano il costo solito.

Nonostante l’exploit della giornata di sabato, però, il weekend ha rappresentato un nuovo passo indietro rispetto alla media stagione, e questo è in parte dovuto alla mancanza di nuove proposte di grande interesse. A movimentare la corsa alla vittoria nel weekend è stato il solo Spider-Man: No Way Home che, con i suoi 11 minuti aggiuntivi della versione estesa, ha raccolto il primo posto con un incasso di 6 milioni di dollari. La versione originale aveva raccolto 804.79 milioni di dollari.

Anche Top Gun: Maverick ha giovato dei prezzi dei ticket scontati, ed ha guadagnato altri 5.5 milioni di dollari in seconda posizione, con un totale ad un passo dai 700 milioni di dollari (698.82 milioni), traguardo che dovrebbe cadere nei prossimi giorni. In terza posizione si è posizionato DC League of Super-Pets (la nostra recensione) con 5.45 milioni di dollari, ed un totale di 80.8 milioni. Bullet Train ha incassato altri 5.4 milioni di dollari (totale 85.93 milioni), mentre il leader dello scorso weekend “The Invitation” in quinta posizione ha incassato 4.7 milioni di dollari (totale 13.74 milioni).