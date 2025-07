Jurassic World: La Rinascita sta conquistando il pubblico americano, ed il risultato al Box Office USA potrebbe essere monstre.

Questo pomeriggio Deadline ha offerto un aggiornamento relativo ai dati di incasso del film al botteghino nordamericano. Nel particolare l’articolo della nota rivista si è soffermato sul 4 luglio, offrendo tra l’altro stime di incasso riviste sui primi cinque giorni di programmazione. Ma andiamo per ordine.

Dopo aver ottenuto lo scorso 2 luglio un convincente opening day da 30.5 milioni di dollari (anteprime incluse), Jurassic World: La Rinascita ha raccolto altri 25.3 milioni nella giornata di giovedì 3 luglio, per poi piazzare un 4 luglio (festivo per gli USA) da 26.3 milioni. Il dato è chiaro a qiuesto punto è chiaro, barbecue, scampagnate e fuochi d’artificio non sono riusciti a tenere il pubblico americano lontano dai celebri dinosauri.

Dati alla mano, le stime degli analisti ora puntano su un esordio di cinque giorni (dal 2 luglio al 6 luglio) da oltre 140 milioni di dollari, ed un weekend (venerdì-domenica) da oltre 85 milioni. A livello globale le stime degli analisti puntano, invece, su 312 milioni o giù di lì, ben oltre i 298.9 milioni raccolti da “Jurassic World: Il Regno Distrutto” nel 2018, ma dietro i 525.5 milioni incassati dal primo “Jurassic World” nel 2015, record attuale per la saga dedicata ai dinosauri della Universal Pictures.

Stime a parte, il 4 luglio di Jurassic World: La Rinascita rappresenta l’incasso più alto nel Box Office USA dalla fine dell’emergenza Covid-19. Una partenza a dir poco giurassica!

Jurassic World: La Rinascita | Cosa Sappiamo del film

Una nuova era è alle porte.

La prossima estate, a tre anni dalla conclusione della trilogia di Jurassic World, di cui ogni film ha superato il miliardo di dollari al botteghino mondiale, l’intramontabile serie di Jurassic si evolve verso una nuova e sorprendente direzione con Jurassic World – La Rinascita.

Con l’iconica superstar dell’azione Scarlett Johansson, il talento emergente Jonathan Bailey e il due volte vincitore dell’Oscar® Mahershala Ali, questo nuovo capitolo ricco di azione vede un’intrepida squadra in corsa per assicurarsi i campioni di DNA delle tre creature più colossali tra terra, mare ed aria. Il film, interpretato anche dalle acclamate star internazionali Rupert Friend e Manuel Garcia-Rulfo, è diretto dal dinamico regista Gareth Edwards (Rogue One: A Star Wars Story) dalla sceneggiatura di David Koepp, sceneggiatore originale di Jurassic Park.

Cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World – Il Dominio, l’ecologia del pianeta si è dimostrata in gran parte inospitale per i dinosauri. Quelli rimasti, vivono in ambienti equatoriali isolati con climi simili a quelli in cui prosperavano un tempo. Le tre creature più gigantesche di quella biosfera tropicale possiedono la chiave per un farmaco che porterà miracolosi benefici salvavita all’umanità.

La candidata all’Oscar® Johansson interpreta l’esperta di operazioni segrete Zora Bennett, incaricata di guidare una squadra specializzata in una missione top-secret per ottenere materiale genetico dai tre dinosauri più imponenti del mondo. Quando l’operazione di Zora si incrocia con una famiglia la cui spedizione in barca è stata travolta da predatori acquatici preistorici, si ritrovano tutti bloccati su un’isola dove si troveranno faccia a faccia con una sinistra e scioccante scoperta che è stata nascosta al mondo per decenni.

Ali è Duncan Kincaid, il più fidato leader della squadra di Zora; il candidato all’Emmy e vincitore dell’Olivier Award Jonathan Bailey (Wicked, Bridgerton) interpreta il paleontologo Dr. Henry Loomis; il candidato all’Emmy Rupert Friend (Homeland, Obi-Wan Kenobi) appare come il rappresentante di Big Pharma Martin Krebs e Manuel Garcia-Rulfo (The Lincoln Lawyer, Assassinio sull’Orient Express) interpreta Reuben Delgado, il padre della famiglia dei civili naufraghi.

Il cast comprende Luna Blaise (Manifest), David Iacono (L’estate nei tuoi occhi) e Audrina Miranda (Lopez vs. Lopez) nel ruolo della famiglia di Reuben. Nel film compaiono anche, come membri delle squadre di Zora e Krebs, Philippine Velge (Station Eleven), Bechir Sylvain (BMF) e Ed Skrein (Deadpool).

Jurassic World – La Rinascita è diretto dal vincitore BAFTA Edwards da una sceneggiatura di Koepp (La guerra dei mondi), basata sui personaggi creati da Michael Crichton. Il film è prodotto dal candidato all’Oscar® Frank Marshall e da Patrick Crowley, entrambi produttori storici del franchise di Jurassic e del blockbuster di quest’estate, Twisters. Il film è prodotto esecutivamente da Steven Spielberg, Denis L. Stewart e Jim Spencer.

Il film è approdato al cinema dal 2 luglio 2025