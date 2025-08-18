Weapons ha vinto ancora una volta il Box Office USA nel weekend, mentre l’action movie Io sono nessuno 2 non ha sfondato.

Il film horror di Zach Cregger ha continuato a performare ottimamente anche in questo secondo weekend di programmazione. Secondo i dati di the Hollywood Reporter, infatti, Weapons ha trionfato con un incasso da 25 milioni di dollari, un calo contenuto del 43% ed un totale di 89.04 milioni. Anche all’estero il film si sta comportando benissimo, infatti, dopo questo nuovo weekend l’incasso totale di Weapons è balzato a 148.79 milioni.

Zach Cregger si è fatto già un nome con l’acclamato “Barbarian”, scatenando una sorta di attesa spasmotica nei cuori dei tanti appassionati di horror, un effetto che potrebbe ora ripetersi con il suo prossimo film “Resident Evil“.

La seconda posizione del Box Office USA è andato a Quel Pazzo Venerdì, sempre più Pazzo. Il nuovo incasso è stato di 14.5 milioni di dollari, portando così il totale a quota 54.9 milioni. A questo punto del suo cammino, il film Disney ha già superato la quota del budget, compreso tra i 42 ed i 45 milioni.

Quanto ha incassato Io sono nessuno 2 (Nobody 2) al Box Office USA?

L’incasso maturato da Io sono nessuno 2 è stato nel weekend di 9.3 milioni di dollari. Il film non ha giocato di un ottima passaparola (CinemaScore B+), e questo forse deve aver impattato su un esordio non all’altezza delle previsioni degli analisti. Detto questo, Io sono nessuno 2 parte da un budget modesto da 25 milioni di dollari, pertanto nessuno starà rimpiangendo il risultato negativo.