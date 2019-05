Il fantasy Aladdin è andato oltre le previsioni, ed ha stravinto il Box Office Usa nel celebre weekend del Memorial Day.

Le previsioni della giornata di ieri hanno spingevano Aladdin verso un incasso di 100 milioni circa nei quattro giorni del Memorial Day, ma il fantasy è andato anche meglio. Approfittando del celebre weekend lungo pre-estivo, il nuovo live action targato Disney ha raccolto la bellezza di 112,7 milioni di dollari.

Non c’è dubbio che Guy Ritchie ed il suo Aladdin hanno approfittato del buon passaparola del pubblico, le cui valutazioni sono state completamente diverse (CinemaScore A) da quelle della critica americana (RottenTomatoes 57%). A tal proposito, è possibile prevedere buoni risultati sia negli infrasettimanali che nel weekend prossimo, il quale vedrà tra i protagonisti certi Godzilla II: King of the Monsters.