Box Office USA | I Peccatori vince il weekend di Pasqua

Warner Bros. Pictures ha stravinto il Box Office USA nel weekend di Pasqua: i due film in testa per lo studios sono stati I Peccatori e Un Film Minecraft.

Accompagnato da una serie di recensioni assolutamente entusiastiche (98% Fresh su Rotten Tomatoes), I Peccatori (Sinners in originale) ha vinto a sorpresa il botteghino nordamericano nei tre giorni di Pasqua. Secondo i dati raccolti dal the Hollywood Reporter, infatti, il film horror di Ryan Coogler è andato ben oltre le aspettative degli analisti offerte solo qualche giorno prima, ed ha incassato la bellezza di 45,6 milioni di dollari, con una media per sala di quasi 14 mila dollari.

Solo nella giornata di giovedì I Peccatori aveva esordito con 4,7 milioni di dollari nelle anteprime spingendo gli analisti per un weekend d’esordio da circa 40 milioni. A dare la spinta verso un primo posto da oltre 45 milioni è stato senza dubbio l’ottimo passaparola, un punteggio “A” al CinemaScore (assolutamente straordinario per un horror) ed un 5 su 5 al PostTrak. Tra le altre cose, va detto che I Peccatori ha ottenuto un rating altissimo “Rated R” (vietato ai minori), pertanto non ha potuto giovare di un numero vaso di sale, considerazione questa che rende ancora più incredibile il risultato raccolto da Ryan Coogler.

Ma come anticipato in precedenza, la grande vincitrice del weekend di Pasqua è stata la Warner Bros. Pictures. Oltre a I Peccatori, infatti, lo studios ha piazzato in seconda posizione Un Film Minecraft con un nuovo incasso da 41,3 milioni di dollari, per un totale di 344,62 milioni in tre settimane di programmazione. Il film ispirato al videogame Minecraft, tra l’altro, nel weekend ha anche raggiunto l’invidiabile cifra di 700 milioni di dollari a livello globale (720,82 milioni per la precisione). Gli analisti si aspettavano un nuovo primato in questo weekend, ma poco male perché questa seconda posizione di certo non ha creato dolori in casa Warner.

In terza posizione, infine, il Box Office USA ha premiato ancora una volta la casa di produzione a tema religioso “Angel Studios” che, grazie anche al nuovo ottimo incasso del film animato King of Kings (17,27 milioni nel weekend e 45,33 milioni a livello complessivo), sta conquistando sempre più apprezzamenti da parte del pubblico americano.