Box Office USA | I Peccatori rimane il film più visto

Nonostante la presenza di due nuove uscite ed una riedizione attesa dai fan il primo posto del Box Office USA nel weekend è rimasto saldamente nelle mani del sorprendente horror I Peccatori.

Ebbene, l’horror vietato ai minori diretto da Ryan Coogler ha continuato a dettare legge in testa al botteghino nordamericano anche nel weekend da poco passato. Secondo i dati raccolti da BoxOfficePro, infatti, è noto che che I Peccatori ha vinto il Box Office USA con un incasso monstre da 45 milioni di dollari, e lo ha fatto attraverso un calo rispetto al weekend d’esordio assolutamente raro (-6%). Dati alla mano, infatti, il calo raccolto da “Sinners” (titolo in originale) è il più basso di sempre per un film vietato ai minori, ed il più basso di sempre da Avatar (-2% nel 2009).

Il totale negli USA è salito a quota 122.5 milioni di dollari, ed il cammino nelle prossime settimane tutt’altro che terminato. A tal proposito va ricordato che I Peccatori sta godendo di recensioni assolutamente entusiastiche (98% fresh su RottenTomatoes).

Box Office USA | Gli Altri Film

La seconda posizione del botteghino nordamericano è stata conquistata dall’attesa riedizione di Star Wars: La vendetta dei Sith, il cui incasso è stato 25.2 milioni di dollari su 2.775 schermi a disposizione, per una media per sala di 9.081 dollari. Statistiche alla mano, quello di La vendetta dei Sith è il terzo incasso più alto per Disney in merito alle operazioni di riedizione di grandi classici. Davanti restano quelle di “Star Wars: Una nuova speranza” (36 milioni di dollari) e “Il re leone” (30 milioni di dollari).

The Accountant 2 ha invece incassato 24.5 milioni di dollari in terza posizione, in piena regola con le previsioni pre-rilascio. Il film ha ottenuto buone recensioni da parte della critica (78% su RottenTomatoes), con il pubblico che sembra aver gradito molto di più (92% su RottenTomatoes e CinemaScore A-). L’incasso è quasi identico a quello fatto registrare dal primo capitolo nel 2016 (24.7 milioni).

Un Film Minecraft ha continuato ad ottenere ottimi incassi anche in questo nuovo weekend. Il film ha subito un calo del 44%, ed un incasso di 22.7 milioni di dollari in quarta piazza. Ad oggi l’incasso totale ha raggiunto quota 379.96 milioni, sulla buona strada per centrare quota 400 milioni. A livello globale ha raggiunto e superato quota 800 milioni (816,6 milioni di dollari per la precisione).

La quinta posizione della top five è stata infine raggiunta dall’horror Until Dawn – Fino all’alba, il cui incasso all’esordio è stato 8.01 milioni di dollari. Nessun dato entusiastico per il film ispirato al videogame, così anche quello relativo alla critica (70% su Rotten Tomatoes e un CinemaScore di C).