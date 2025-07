Doveva essere il weekend di Fantastici 4: Gli inizi, ed andata esattamente così. Il film Marvel ha vinto il Box Office USA con un incasso vicino ai 120 milioni.

Considerato da molti come il film della rivincita dei Marvel Studios, da anni alle prese con un declino importante, e non solo a livello qualitativo, I Fantastici 4: Gli inizi ha dominato il botteghino all’esordio, ma anche convinto pubblico e critica.

Secondo i dati offerti dal the Hollywood Reporter, infatti, il nuovo film Marvel ha raccolto all’esordio una cifra stimata di 118 milioni di dollari vincendo a mani basse il botteghino americano. La cifra incassata è leggermente più bassa rispetto alle stime raccolte dopo il primo giorno di programmazione (120/125 milioni), ma ben più alte rispetto a quelle pre-rilascio (100/110 milioni). Ma non è tutto perché dall’estero sono arrivati altri 100 milioni di dollari, per un totale Worldwide di 218 milioni.

I Fantastici 4: Gli inizi è il 37° film Marvel il cui esordio ha centrato il primo posto del Box Office USA, ma ha anche aiutato la Disney a raggiungere i 3 miliardi di biglietti staccati in questo 2025, un traguardo al momento raggiunto solo dalla Disney.

A supportare l’ottimo exploit, e su questo non ci sono dubbi, le ottime recensioni di pubblico e critica: su CinemaScore il punteggio è stato “A-“, mentre su Rotten Tomatoes la critica ha raggiunto quota “87%”, mentre il pubblico “93%”. Questa è la nostra recensione.

Box Office USA | Gli incassi degli altri film nel weekend

Il competitor per eccellenza di I Fantastici 4, parliamo ovviamente di Superman, ha superato a livello mondiale la quota del mezzo miliardo di dollari (502.7 milioni per la precisione). Nel weekend americano l’incasso è stato 24.9 milioni di dollari, per un totale di 289.5 milioni. La sua corsa sembra tutt’altro che terminata.

Jurassic World: La Rinascita ha chiuso al terzo posto con un nuovo incasso di 13 milioni di dollari nel suo quarto weekend di programmazione. A questo punto della sua corsa il titolo Universal Pictures ha superato quota 300 milioni negli USA (301.51 milioni per la precisione). F1: Il Film ha raccolto, invece, altri 6.2 milioni di dollari in quarta posizione, con un totale Worldwide che ha superato a sorpresa il mezzo miliardo di dollari. La top five è stata infine completata dal ritorno dei Puffi al cinema, il cui incasso è stato 5.4 milioni nel weekend, e 22.78 milioni in dieci giorni.