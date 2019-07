Non sarà un primo posto, ma di certo l'opening day nel Box Office Usa di C'era una Volta a... Hollywood è di quelli che fanno rumore.

A tenere la testa del botteghino americano venerdì è stato, come da previsione, Il Re Leone. L'incasso maturato ieri è stato 22,3 milioni di dollari, per un totale spettacolare da 297,55 milioni. Il live-action Disney di certo ha superato la quota dei 300 milioni con gli incassi del sabato.

Come anticipato in apertura, il secondo posto di C'era una Volta a... Hollywood è di quelli che fa rumore. L'incasso maturato (anteprime incluse) è stato 16,85 milioni di dollari, il più alto opening day mai centrato da Quentin Tarantino nella sua storia americana. Ma non finisce qui. Secondo gli analisti, il film potrebbe ora chiudere il weekend con un incasso ben sopra i 40 milioni di dollari, ed anche in questo caso si tratterebbe di un record per il regista.

In terza posizione spazio per Spider-Man: Far From Home con 3,5 milioni di dollari incassati, ed un totale di 335,76 milioni. Statistiche alla mano, con l'incasso odierno il film ha raggiunto il decimo posto dei più alti incassi nel Box Office Usa dai cinecomic Marvel, superando guarda caso proprio Spider-Man: Homecoming.