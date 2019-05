Godzilla II: King of the Monsters vincerà a mani basse il Box Office Usa nel prossimo weekend, e lo farà con un risultato molto positivo.

Ieri si sono tenute le classiche anteprime del giovedì, con Godzilla 2 e Rocketman pronti a recitare il ruolo da antagonisti principali di Aladdin, il leader dello scorso weekend.

Per Godzilla II: King of the Monsters le anteprime hanno portato un incasso di 6,3 milioni di dollari, ben oltre i 3,7 milioni raccolti da Kong: Skull Island, ma inferiori ai 9,3 milioni di Godzilla nel 2014. Con queste premesse, il nuovo capitolo del MonsterVerse potrebbe ora esordire con uno score da oltre 65/70 milioni di dollari. Non male!

Il biopic Rocketman, invece, ha piazzato uno score nelle anteprime da 1,75 milioni di dollari. In questo caso, però, va ricordato che il film ha già beneficiato di una premiere a pagamento lo scorso 18 maggio, finendo per incassare 580 mila dollari. In questo caso ci teniamo da fare previsioni.

Ha partecipato alle anteprime anche l’horror Ma, ed in questo caso l’incasso ha fatto segnare quota 1,4 milioni di dollari.