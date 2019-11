Come da previsione l'esordio di Frozen 2 nel Box Office Usa si è rivelato un vero e proprio successo: il nuovo cartoon Disney ha raccolto la cifra record di 127 milioni di dollari.

Il nuovo film d'animazione Disney ha fatto boom: nella tre giorni di cinema negli Usa, Frozen II: Il Segreto di Arendelle ha totalizzato la strabiliante cifra di 127 milioni di dollari. Statistiche alla mano, l'incasso maturato da Frozen 2 è il più alto di sempre per un film d'animazione nel mese di novembre, ed il terzo in assoluto, sempre prendendo in considerazione tale genere. Ma non è tutto.

Gli incassi internazionali di Frozen 2 sono risultati ancor più straordinari, e questo grazie ai 223.3 milioni di dollari incassati nel Box Office International, per un totale Worldwide di 350.2 milioni. Ad oggi, nessun film d'animazione aveva aperto il primo weekend con tale cifra. Tra i mercati che hanno dato maggior spinta a tale risultato citiamo quello cinese (53 milioni), il sudcoreano (31.5 milioni) ed il britannico (17.8 milioni).

In seconda posizione spicca Le Mans '66 - La Grande Sfida con 16 milioni di dollari, ed un totale di 57.98 milioni. Il secondo esordio più alto in classifica lo ha fatto segnare, con il terzo posto in classifica, Un Amico Straordinario, il cui incasso è stato 13.5 milioni di dollari.

Nel weekend ha esordito anche 21 Bridges, ma il quarto posto con 9.3 milioni di dollari incassati non può di certo essere un vanto. La top five del Box Office Usa è stato completato da Midway con 4.7 milioni di dollari, ed un totale di 43.1 milioni.