Five Nights at Freddy’s 2 ha letteralmente dominato il weekend post-Ringraziamento nel Box Office USA, mentre Zootropolis 2 ha chiuso in seconda posizione.
In un weekend storicamente povero di grandi emozioni – ed incassi – il botteghino nordamericano tra il 5 ed il 7 dicembre 2025 ha registrato numeri importanti grazie a due film di grande seguito quali l’horror ispirato alla serie di videogiochi della Universal Pictures, ed il sequel della saga animata amatissima dalle famiglie Zootropolis. [Fonte: THR]
In particolare Five Nights at Freddy’s 2 non solo ha vinto il weekend, ma anche portato a casa una serie di record impressionanti. Secondo la fonte, infatti, il film horror ha chiuso la sua corsa nel weekend a quota 63 milioni di dollari, e da oggi detta le leggi in merito all’incasso più alto di sempre nel weekend post-Ringraziamento.
Gli altri record di Five Nights at Freddy’s 2 nel Box Office
L’incasso all’esordio di Five Nights at Freddy’s 2 è il secondo più alto del 2025 per il genere horror dietro The Conjuring: Il rito finale. Il miglior esordio dell’anno per un film PG-13 davanti a Predator: Badlands, il miglior incasso di sempre per il mese di dicembre per un film horror davanti a Scream 2. All’estero il film ha incassato altri 46.1 milioni di dollari, per un totale globale di 109 milioni: si tratta del secondo miglior debutto dell’anno per un film horror.
Nel 2023 il primo capitolo “Five Nights at Freddy’s” è diventato “il film horror con il maggior incasso dell’anno, incassando oltre 300 milioni di dollari a livello globale“.
Gli altri incassi del weekend nel Box Office USA
Zootropolis 2 si è posizionato in seconda posizione con un nuovo incasso da 43 milioni di dollari, con un totale domestico ora salito a quota 220.6 milioni. A livello internazionale il film animato Disney ha raccolto altri 219 milioni di dollari, ed ora viaggia con un totale di 695.3 milioni, ad un passo dal miliardo globale, traguardo fino a questo raggiunto nel 2025 solo da Lilo & Stitch.
Anche Zootropolis 2 ha raggiunto una serie importanti di traguardi e record nel suo primo weekend, trovate a questo indirizzo il nostro articolo.
Wicked: Parte 2 ha incassato altri 16.75 milioni di dollari in terza posizione. Nonostante un calo drastico del 73%, il film della Universal Pictures ha raggiunto ora quota 297 milioni, dietro il parziale – nello stesso lasso di tempo – del primo capitolo (322.1 milioni). A livello internazionale il film ha raggiunto quota 143.2 milioni, ed ora viaggia con un totale globale di 440.1 milioni.
Scopri di più da Universal Movies
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.