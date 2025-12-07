Five Nights at Freddy’s 2 ha letteralmente dominato il weekend post-Ringraziamento nel Box Office USA, mentre Zootropolis 2 ha chiuso in seconda posizione.

In un weekend storicamente povero di grandi emozioni – ed incassi – il botteghino nordamericano tra il 5 ed il 7 dicembre 2025 ha registrato numeri importanti grazie a due film di grande seguito quali l’horror ispirato alla serie di videogiochi della Universal Pictures, ed il sequel della saga animata amatissima dalle famiglie Zootropolis. [Fonte: THR]

In particolare Five Nights at Freddy’s 2 non solo ha vinto il weekend, ma anche portato a casa una serie di record impressionanti. Secondo la fonte, infatti, il film horror ha chiuso la sua corsa nel weekend a quota 63 milioni di dollari, e da oggi detta le leggi in merito all’incasso più alto di sempre nel weekend post-Ringraziamento.

Gli altri record di Five Nights at Freddy’s 2 nel Box Office

L’incasso all’esordio di Five Nights at Freddy’s 2 è il secondo più alto del 2025 per il genere horror dietro The Conjuring: Il rito finale. Il miglior esordio dell’anno per un film PG-13 davanti a Predator: Badlands, il miglior incasso di sempre per il mese di dicembre per un film horror davanti a Scream 2. All’estero il film ha incassato altri 46.1 milioni di dollari, per un totale globale di 109 milioni: si tratta del secondo miglior debutto dell’anno per un film horror.

Nel 2023 il primo capitolo “Five Nights at Freddy’s” è diventato “il film horror con il maggior incasso dell’anno, incassando oltre 300 milioni di dollari a livello globale“.

Gli altri incassi del weekend nel Box Office USA

Zootropolis 2 si è posizionato in seconda posizione con un nuovo incasso da 43 milioni di dollari, con un totale domestico ora salito a quota 220.6 milioni. A livello internazionale il film animato Disney ha raccolto altri 219 milioni di dollari, ed ora viaggia con un totale di 695.3 milioni, ad un passo dal miliardo globale, traguardo fino a questo raggiunto nel 2025 solo da Lilo & Stitch.

Anche Zootropolis 2 ha raggiunto una serie importanti di traguardi e record nel suo primo weekend, trovate a questo indirizzo il nostro articolo.

Wicked: Parte 2 ha incassato altri 16.75 milioni di dollari in terza posizione. Nonostante un calo drastico del 73%, il film della Universal Pictures ha raggiunto ora quota 297 milioni, dietro il parziale – nello stesso lasso di tempo – del primo capitolo (322.1 milioni). A livello internazionale il film ha raggiunto quota 143.2 milioni, ed ora viaggia con un totale globale di 440.1 milioni.