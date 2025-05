Il film horror Final Destination Bloodlines ha strappato una vittoria straordinaria all’esordio nel Box Office USA.

L’atteso rilancio del franchise horror Final Destination si sta ritagliando un posto nella storia, ma anche un enorme affare in casa Warner Bros. Pictures. L’esordio del sesto capitolo, infatti, ha raccolto nel weekend USA una cifra spaventosa da 51 milioni di dollari, ben oltre le stime “già alte” venute fuori venerdì (46/48 milioni).

Final Destination Bloodlines sta raccogliendo il plauso della critica (93% su Rotten Tomatoes), ma anche l’enorme apprezzamento del pubblico, fermo ad un quinto capitolo (uscito nel 2011) di certo non all’altezza. I 51 milioni incassati nel Box Office USA rappresentano tra l’altro il record assoluto per l’intera saga, il cui primato era fino ad oggi detenuto da “The Final Destination 3D“, quarto capitolo uscito nel 2009 (27.4 milioni).

Sono andate benissimo le cose anche a livello internazionale dove il film ha incassato altri 51 milioni di dollari, per un totale globale di 102 milioni. Quale miglior risultato per una saga ferma da quasi 15 anni (il quinto capitolo è uscito nel 2011).

I produttori di “Final Destination Bloodlines” sono Craig Perry, Sheila Hanahan Taylor, Jon Watts, Dianne McGunigle e Toby Emmerich, mentre David Siegel e Warren Zide sono i produttori esecutivi. Il team di filmmakers che ha lavorato dietro la macchina da presa comprende il direttore della fotografia Christian Sebaldt e la scenografa Rachel O’Toole. Al montaggio Sabrina Pitre, le musiche sono di Tim Wynn. I costumi sono di Michelle Hunter mentre il casting è a cura di Rich Delia. New Line Cinema presenta, una produzione Practical Pictures / Freshman Year / Fireside Films: “Final Destination Bloodlines“.

Trama: Tormentata da un violento incubo ricorrente, Stefanie torna a casa dal college per rintracciare l’unica persona in grado di interrompere un ciclo mortale che coinvolge i membri della sua famiglia, e salvarli dalla macabra fine che inevitabilmente li attende.

Box Office USA | Gli incassi degli altri film del weekend

Per Warner Bros. Pictures si tratta di un periodo più che florido, e non solo per il risultato di Final Destination Bloodlines. In terza posizione, infatti, ha continuato a performare straordinariamente I Peccatori, la cui tenuta ottima ha portato in cassa altri 15.4 milioni di dollari, per un totale da 240 milioni soltanto negli USA, e ben oltre i 300 milioni a livello globale.

L’altro film Warner Bros. Pictures “Un Film Minecraft” (la nostra recensione del film ispirato alla saga Minecraft) ha chiuso il weekend al quarto posto con 5.9 milioni di dollari, ed un totale 416.6 milioni (a livello mondiale siamo giunti a quota 928 milioni).

La Disney, una volta dominatrice assoluta del Box Office, si è accontentata del secondo posto di Thunderbolts* con 16.5 milioni nel weekend, che diventano 155 milioni complessivamente. La pellicola Marvel Studios (la nostra recensione di Thunderbolts*) ha raggiunto a livello mondiale un incasso solo discreto di 325.7 milioni. La top five è stata infine completata dal quinto posto di The Accountant 2 con 4.9 milioni di dollari nel weekend, ed un totale di quasi 60 milioni.

