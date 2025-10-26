Box Office USA | Il film anime Chainsaw Man vince il weekend

L’anime giapponese Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc ha vinto il Box Office USA nel weekend dal 24 al 26 ottobre.

In un weekend, il penultimo del mese di ottobre, privo di enormi film attira-pubblico, il sorprendente anime Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc ha portato a casa una vittoria da 17.25 milioni di dollari approfittando delle 3000 sale a disposizione. Il film evento è arrivato nelle sale USA attraverso un punteggio del 96% della critica e del 99% del pubblico su Rotten Tomatoes, combinazione più unica che rara, assieme ad una “A” su CinemaScore e ben 5 su 5 su PostTrak. Tanta roba!

Sony e Crunchyroll, che hanno distribuito il film in tandem, hanno già raccolto la bellezza di 80 milioni di dollari dal mercato giapponese e da alcuni mercati internazionali selezionati.

Qual è la trama di Chainsaw Man: The Movie: Reze Arc?

Chainsaw Man segue le avventure di Denji (Kikunosuke Toya), un adolescente cacciatore di demoni che viene ucciso dai suoi signori, la yakuza. Ma quando il suo amato cane demoniaco Pochita (Shiori Izawa), dotato di una motosega, stringe un patto e si sacrifica, rinasce con la capacità di trasformare parti del suo corpo in motoseghe. Oltre alla violenza, il film si trasforma in una storia d’amore adolescenziale con l’arrivo della misteriosa Reze. Tuttavia, Reze non è esattamente chi sembra, e ne consegue una serie di battaglie che potrebbero distruggere Tokyo quando la loro storia d’amore prende una piega contorta.

Tatsuya Yoshihara ha diretto il film basato sulla storia originale di Tatsuki Fujimoto, con una sceneggiatura di Hiroshi Seko.

Gli altri film più visti nel weekend

L’horror Black Phone 2 ha chiuso in seconda posizione con un nuovo incasso da 13 milioni di dollari, ed un totale di 49.05 milioni. Il calo dopo l’ottimo esordio del weekend scorso è stato del 52%, non male per il genere horror, con la possibilità di ottenere nuovi importanti risultati nel prossimo weekend, dove sappiamo che il weekend di Halloween può offrire grandi prospettive.

Regretting You, l’adattamento del romanzo di Colleen Hoover (la stessa di It Ends With Us), ha esordito in terza posizione con un incasso da 12.85 milioni di dollari. A pesare sul risultato di certo non eccellente sono stati i risultati ottenuti dal film su Rotten Tomatoes, dove solo il 29% è stato positivo.

Non è stato positivo neppure l’esordio dell’atteso Springsteen: Liberami dal nulla, il cui weekend ha portato in cassa solo 9.1 milioni di dollari, al di sotto delle aspettative, ma anche inferiore al risultato all’esordio del biopic su Bob Dylan (A Complete Unknown) “11.65 milioni di dollari nel dicembre 2024”. TRON: Ares, infine, ha raccolto 4.9 milioni di dollari, per un totale sempre più disastroso di 63.36 milioni di dollari.

FONTE: THR