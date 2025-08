I Fantastici 4: Gli inizi hanno vinto il Box Office USA nel secondo weekend di programmazione, ma quanto ha perso rispetto all’esordio!

Nel primo weekend del mese di agosto il botteghino nordamericano ha visto nuovamente trionfare, come da previsione, il film Marvel “I Fantastici 4: Gli inizi“. La pellicola diretta da Matt Shakman ha portato a casa un nuovo incasso da 40 milioni di dollari, per un totale 198.42 milioni dal giorno del suo esordio, ad un soffio dalla soglia dei 200 milioni.

La vittoria è chiaramente schiacciante, ma preoccupare gli analisti è stato il dato sul calo rispetto all’incasso del primo weekend (-66%), tra i più alti di sempre dell’intero MCU. Previsioni alla mano, le ottime recensioni della critica (questa è la nostra) ed il benestare del pubblico avevano fatto presagire in un risultato leggermente migliore per questo secondo weekend, ma è evidente che la presenza di nuovi film (Una Pallottola Spuntata e Troppo Cattivi 2) e l’ottima tenuta di Superman hanno pesato, e non poco, sul risultato finale che resta comunque soddisfacente per il colosso Disney.

All’estero I Fantastici 4: Gli inizi hanno raccolto nel weekend altri 39.6 milioni di dollari, per un totale di 170.3 milioni. A questo punto della sua corsa, il nuovo film Marvel ha raccolto a livello mondiale un incasso di 368.72 milioni.

Box Office USA | Gli incassi degli altri film del weekend

Troppo Cattivi 2 (The Bad Guys 2) ha esordito con un incasso di 22 milioni di dollari, ed una media per sala di poco sotto i 4 mila dollari. Il risultato è in linea con quello del primo capitolo uscito nel 2022, il cui incasso all’esordio è stato 23 milioni. Il film animato ha esordito in questo weekend con ottime recensioni, ed un risultato A al CinemaScore.

La Pallottola Spuntata, sequel/reboot della famosa saga con Leslie Nielsen, ha esordito in terza posizione, con un incasso stimato di 17 milioni di dollari, ed un risultato globale di 28.5 milioni. Anche in questo caso il risultato al CinemaScore è stato ottimo “A-“.

Superman ha portato a casa un quarto posto al Box Office USA con un nuovo incasso da 13.9 milioni di dollari. Complessivamente negli USA il film DC ha raggiunto quota 316.25 milioni, mentre a livello globale l’incasso ha raggiunto e superato il mezzo miliardo di dollari (551.25 milioni per la precisione). Il Superman di James Gunn è il primo film DC a superare la soglia dei 300 milioni al Box Office USA da alcuni anni a questa parte.

La top five è stata completata da Jurassic World: La Rinascita. L’incasso del weekend è stato 8.7 milioni di dollari, per un totale di 317.6 milioni negli USA e 766.01 milioni a livello globale. L’horror Together ha esordito nel weekend con 6.8 milioni di dollari, che diventano 10.9 milioni in cinque giorni.

Fonte: THR