Box Office USA | F1 supera tutti e vince il weekend

Nell’ultimo weekend del mese di giugno a vincere il Box Office USA è stato il blockbuster F1: Il Film, mentre tra le delusioni spicca M3GAN 2.0.

Sospinto dai dati ottimi ottenuti in occasione delle classiche anteprime del giovedì, il film sulla Formula 1 con protagonista Brad Pitt ha raccolto un incasso stimato di 55.6 milioni di dollari, con oltre 15 mila dollari come media per sala. I dati raccolti da BoxOfficePro hanno aggiunto che il 55% dell’incasso stimato è arrivato attraverso le sale ad alte prestazioni (IMAX e formati Premium), a tal proposito Rich Gelfond, CEO di IMAX, ha dichiarato:

“Con le sequenze di gara più realistiche mai realizzate su pellicola, ‘F1: The Movie’ esige semplicemente di essere vissuto in IMAX e il pubblico di tutto il mondo ha recepito chiaramente questo messaggio. Joseph Kosinski e Jerry Bruckheimer hanno innovato e spinto la nostra tecnologia verso nuove frontiere per realizzare un film su misura per l’IMAX, e ci aspettiamo che gli spettatori continueranno a cercare ‘F1: The Movie’ sui nostri schermi durante il prossimo weekend festivo negli Stati Uniti”

La critica ha apprezzato F1: Il Film con un punteggio medio su Rotten Tomatoes dell’83%, mentre il pubblico ha offerto un più sostanzioso 97%. Su CinemaScore il punteggio è stato “A”, mentre su PostTrack è arrivato un incredibile 5 su 5. Questa è la nostra recensione.

A livello mondiale il film ha raccolto 144 milioni di dollari, con 88.4 milioni guadagnati dal mercato internazionale. Dati alla mano, quello di F1: Il Film è da considerare il più alto incasso di sempre negli USA (e nel mondo) per il marchio Apple Original Films, ma anche il più grande esordio mondiale per un film con protagonista Brad Pitt, per il mercato USA invece hanno retto ancora i 66.4 milioni incassati da World War Z.

Box Office USA | La delusione M3GAN 2.0 e gli altri film

Se F1: Il Film è senza dubbio uno dei grandi successi di questa estate 2025, l’horror/sci-fi M3GAN 2.0 è da considerare un mezzo flop. Contrariamente al grande successo ottenuto dal primo capitolo nel 2023, il nuovo film targato Blumhouse Productions ha esordito al quarto posto, e con un incasso stimato di 10.02 milioni di dollari. A pesare sul risultato deficitario sono state le risposte di pubblico e critica, entrambe poco lusinghiere. La critica ha penalizzato il film con un 56% su Rotten Tomatoes (il primo film ha ottenuto 93%), mentre il pubblico è sembrato leggermente più soddisfatto con 84% su RT ed un CinemaScore da “B”.

Dragon Trainer ha tenuto ancora una volta il passare del tempo in questo nuovo weekend. La versione live-action del classico dell’animazione ha raccolto infatti altri 19.4 milioni di dollari in seconda posizione, per un totale in tre settimane di 200.05 milioni. Nel mirino restano i 217 milioni raccolti complessivamente nel Box Office USA dal primo iconico capitolo animato.

Il cartoon Elio si è classificato in terza posizione con un nuovo incasso da 10.7 milioni di dollari, per un totale di 42.22 milioni. La tenuta è stata discreta (il film ha perso solo il 49% rispetto a sette giorni fa), ma il risultato continua ad essere deficitario per il colosso Disney.