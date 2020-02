Box Office Usa: Esordio da record per Sonic – Il Film

Paramount Pictures ha quasi certamente scovato la sua nuova gallina dalle uova d’oro: Sonic – Il Film ha vinto il Box Office Usa all’esordio, strappando anche un importante record.

Nel weekend del suo esordio, Sonic – Il Film ha strappato un incasso portentoso da 57 milioni di dollari, conquistando anche una media per sala di molto oltre i 13 mila dollari. Prevedendo uno score da 11 milioni nella giornata di domani (President Day in Usa), il weekend lungo (4 giorni) di Sonic potrebbe regalare un esordio da 68 milioni in quattro giorni, nessun film tratto da videogame aveva incassato tanto prima d’ora.

Il film è stato accompagnato da un solido punteggio A al CinemaScore, e questo ha di certo aiutato a tenere alti gli incassi nei tre giorni del weekend canonico. Nel resto del mondo Sonic ha raccolto altri 43 milioni in 40 mercati internazionali, portando così a quota 111 milioni il suo score mondiale.

Harley Quinn: Birds of Prey (questo il nuovo titolo per il mercato americano per il cinecomic DC) ha perso la testa dopo solo un weekend, ed ha incassato altri 17.11 milioni di dollari (calo -48%). Ad oggi l’incasso complessivo del cinecomic DC è salito a quota 59.27 milioni di dollari, confermando di fatto l’andamento alquanto negativo del film parte del DCEU.

La terza posizione del podio è andata a Fantasy Island, il cui esordio nel weekend è stato 12.4 milioni di dollari, che potrebbero divenire 15 in quattro giorni. L’altra nuova proposta del weekend è stata The Photograph, ed anche in questo caso l’incasso ha superato di poco i 12 milioni (12.27 milioni).

Bad Boys for Life ha chiuso il weekend in quinta posizione con 11.3 milioni di incasso, ed un totale di 181.32 milioni. I 4 Oscar raccolti solo pochi giorni fa hanno riportato Parasite in top 10, e lo hanno fatto con un incasso da 5.5 milioni di dollari, ora il totale è salito a 43.18 milioni.