Dragon Trainer ha vinto ancora il Box Office USA nel terzo weekend di giugno. Elio ha deluso le aspettative, mentre 28 Anni Dopo poteva far meglio, ma non si lamenta.

In un weekend di cinema caratterizzato dall’uscita di due nuove proposte molto attese da pubblico e critica, a confermarsi in testa al botteghino nordamericano è stato ancora una volta Dragon Trainer, e tra l’altro senza neppure rischiare più di tanto.

La nuova versione live-action del classico dell’animazione DreamWorks, infatti, ha raccolto un nuovo incasso nel weekend di 37 milioni di dollari, ed ora viaggia con un parziale di 160.48 milioni. A livello internazionale si è invece spinto a limite dei 200 milioni (197.7 milioni per la precisione), andando così a superare la quota dei 350 milioni globali (358.18 milioni). Il viaggio verso il traguardo del mezzo miliardo di dollari a livello mondiale è senza dubbio alla portata, sarà interessante capire quando sarà raggiunto.

28 Anni Dopo | Gli zombie di Boyle vincono, ma non convincono!

L’horror con zombie 28 Anni Dopo ha aperto il suo cammino nel Box Office USA in seconda posizione, e con un incasso di 30 milioni di dollari. Dati alla mano, per il nuovo film di Danny Boyle (record personale negli USA) si tratta di un esordio positivo, ma al di sotto delle stime pre-rilasciato, le quali sembravano prevedere un esordio da 35/40 milioni.

La critica ha accolto positivamente 28 Anni Dopo (89% su Rotten Tomatoes), meno bene invece il pubblico (65% su Rotten Tomatoes), forse deluso da alcune scelte narrative volute fortemente da Boyle e Alex Garland. Su CinemaScore, invece, il punteggio “B” sembra suonare come una vittoria importante: va ricordato che una “B” per un horror vale quanto una “A” per un altro film di altre categorie.

Elio | Che delusione al botteghino!

Come anticipato in precedenza, il nuovo film d’animazione Disney/Pixar dal titolo Elio ha deluso le aspettative ..e non poco! Secondo le stime di BoxOfficeMojo, infatti, l’incasso della pellicola è stato tale da raccogliere un terzo posto da 21 milioni di dollari, enormemente sotto le stime degli analisti, che pure non puntavano tanto in alto. Dati alla mano, per Elio si tratta del peggior weekend d’apertura da 3 giorni di sempre per il marchio Pixar, peggiore anche di Elemental nel 2023, il cui esordio è valso 29.6 milioni.

Elemental, dal canto suo, ha successivamente trasformato il suo disastroso esordio sotto i 30 milioni in un percorso vincente (quasi 500 milioni incassati globalmente), approfittando di un ottimo passaparola, delle scuole chiuse e di una serie di recensioni ultra positive. Sarà così anche per Elio? Non resta che sperarlo per Disney e Pixar.

Box Office USA | Gli altri film in classifica

Nel resto della classifica, Lilo & Stitch ha continuato ad ottenere ottimi risultati anche in questo weekend. L’incasso ottenuto dal live-action Disney è stato 9.7 milioni di dollari, per un totale di 386.74 milioni al Box Office USA, e di 910.34 milioni a livello globale.

Mission: Impossible – The Final Reckoning, al quinto posto del botteghino, ha raccolto altri 6.55 milioni di dollari, ed ora viaggia con un totale di 178.37 milioni. Ottimo lo score nel Box Office USA, ma ottimo lo è anche quello a livello globale, dove il film ha già raggiunto quota 540.87 milioni.