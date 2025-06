Non poteva essere altrimenti, la versione live action del successo Dragon Trainer ha stravinto il Box Office USA nel suo weekend d’esordio. Scopriamo insieme tutte le cifre.

Presa in prestito dalla Disney la fortunata operazione “remake in live-action” di classici dell’animazione, Universal Pictures ha sperato nel successo in questo secondo weekend di giugno grazie a Dragon Trainer, e fortunatamente tutto è andato secondo i piani, anzi anche meglio.

Secondo i dati raccolti dal the Hollywood Reporter, infatti, il remake live-action di Dragon Trainer ha letteralmente distrutto il botteghino nordamericano con un incasso stimato di 83.7 milioni di dollari, ben oltre le più rosee aspettative degli analisti. A livello internazionale l’incasso è stato 114.1 milioni da 81 mercati, per un totale worldwide di 197.8 milioni.

Il grande risultato è arrivato grazie ad un passaparola straordinario, ed una serie di recensioni positive; scendendo nel dettaglio, su CinemaScore il risultato è stato un quasi perfetto “A”, mentre il punteggio del pubblico su Rotten Tomatoes “98%”. Il film vanta, inoltre, uno dei 10 migliori esordi di sempre per un remake live-action, tra cui il settimo incasso mondiale, l’ottavo a livello nazionale e e il sesto a livello internazionale. Manco a dirlo, l’incasso del live-action è il più alto in assoluto nella speciale classifica legata al franchise “Dragon Trainer”.

Box Office USA | Gli incassi degli altri film

Dopo aver dominato in lungo e in largo il Box Office USA nelle ultime settimane, Lilo & Stitch è scivolato al secondo posto, ma con un nuovo importante incasso da 15.5 milioni di dollari, per un totale di 366,4 milioni. Il film ha raggiunto quota 858.4 milioni di dollari a livello globale, dietro il solo Un Film Minecraft (950 milioni) come Miglior Incasso Globale del 2025.

In terza posizione si è classificato la seconda novità del weekend, vale a dire Materialists di Celine Song, il cui esordio è valso circa 12 milioni di dollari su 2844 sale a disposizione. Il film vantava un trio di attori di livello mondiale, ossia Pedro Pascal, Dakota Johnson e Chris Evans.

La quarta piazza del Box Office USA è andata, invece, a Mission: Impossible – The Final Reckoning con 10.3 milioni di dollari, per un totale di 166.3 milioni a livello nazionale, e sopra il mezzo miliardo a livello globale. La quinta posizione, infine, è andata allo spin-off di John Wick dal titolo Ballerina, il cui nuovo incasso è stimato 9.4 milioni di dollari, per un totale di 41.8 milioni.