Delusione profonda dall'horror Doctor Sleep, vince Midway il Box Office Usa, ma con incassi non esattamente stupefacenti.

Quello che doveva essere un weekend ricco di incassi si è rivelato un vero "bagno di sangue". Nessun film si è avvicinato alla quota dei 20 milioni, con Doctor Sleep che ha rappresentato la più grande delusione del weekend.

Ha vinto il botteghino Midway, ma come anticipato in precedenza, guadagnando un incasso sopra le previsioni si, ma comunque non esaltante. Lo score fatto registrare dal kolossal da 100 milioni di budget, infatti, è stato 17.5 milioni di dollari. La stragrande maggioranza dei soldi del budget è arrivato da investitori cinesi, questo particolare potrebbe regalare al film vita lunga proprio nei mercati asiatici, come noto molto generosi verso le loro produzioni.

Doctor Sleep ha avrebbe dovuto spaccare in due il botteghino nazionale, ma per il sequel di Shining è stato un vero bagno di sangue, con un incasso risicato da circa 14 milioni di dollari. Resterà da capire se le buone recensioni possano influire positivamente sul prosieguo del suo cammino nel Box Office Usa.

La terza posizione è andata alla commedia familiare Playing with Fire, il cui incasso è stato 12.8 milioni di dollari, circa un milione in più di quelli raccolti dall'altra new entry del weekend, Last Christmas, in quarta posizione.