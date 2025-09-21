Box Office USA | Demon Slayer ancora primo, secondo HIM

Il fenomeno Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito si è confermato il film più visto negli USA, mentre l’horror HIM ha raggiunto solo il secondo posto.

Nonostante un calo di oltre il 75% rispetto al suo esordio monstre dello scorso weekend (qui il nostro articolo), il nuovo film anime della saga “Demon Slayer” è riuscito a tenere il primato del Box Office USA. L’incasso maturato da “Il castello dell’infinito” è stato 17.3 milioni di dollari, sufficiente a tenere dietro l’esordiente “HIM“. Il totale negli USA è salito a quota 104.7 milioni, mentre a livello mondiale la quota 555 milioni di dollari, il più alto in assoluto per un anime.

L’horror prodotto da Jordan Peele “HIM” ha esordito in seconda posizione con un incasso stimato di 13.5 milioni di dollari, al di sotto delle stime degli analisti che puntavano su un incasso minimo di 15 milioni. Il film ha subito una serie di recensioni negative, subendo una preoccupante “C-” su CinemaScore.

La terza piazza del podio del Box Office USA è andata a The Conjuring: Il rito finale. L’ultimo capitolo della saga horror nota come “ConjuringVerse” ha raccolto altri 12.95 milioni di dollari, per un totale di 151.1 milioni a livello nazionale e 382.17 milioni nel mondo. Con i dati odierni, “Il rito finale” è diventato il film della saga con il più alto incasso su entrambi i fronti.

A Big Bold Beautiful Journey – Un viaggio straordinario si è rivelato un flop economico per Sony con un esordio da soli 3.5 milioni di dollari. Il film con Colin Farrell e Margot Robbie è stato accolto tiepidamente dalla critica ottenendo un 37% su Rotten Tomatoes, un punteggio del 58% del pubblico e un “B-” su CinemaScore.

Fonte: BoxOfficePro