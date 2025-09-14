Box Office USA | Il fenomeno Demon Slayer incassa 70 milioni

La saga anime Demon Slayer sta diventando un vero e proprio fenomeno culturale, e l’esordio nel Box Office USA del nuovo capitolo “Il Castello dell’infinito” ne è la prova.

Qualche anno dopo l’exploit commerciale ottenuto da “Il Treno Mugen“, la saga anime Demon Slayer è tornata a segnare nuovi importanti traguardi. L’esordio americano di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito, infatti, è stato da record.

Secondo i dati raccolti da BoxOfficePro, infatti, l’anime distribuito dall’accoppiata Sony/Chruncyroll ha vinto il botteghino nordamericano con 70 milioni di dollari, ed una media per sala che ha superato i 20 mila dollari. A livello globale, Demon Slayer – Il Castello dell’infinto ha raccolto altri 132,1 milioni di dollari, per un totale monstre di 386.29 milioni.

Manca ancora un po’ per superare il record ottento da Demon Slayer – Il Treno Mugen (506.47 milioni), e diventare l’anime con il più alto incasso di sempre a livello globale, ma il passo è quello giusto, e probabilmente bisognerà aggiornare questa statistica molto presto.

Gli altri film che hanno incassato di più al Box Office USA nel weekend 12/14 settembre

Dopo aver stregato tutti con l’esordio clamoroso del weekend scorso (qui il nostro articolo), The Conjuring: Il rito finale ha chiuso al secondo posto con un nuovo incasso da 26.1 milioni di dollari, ed un totale da 131.1 milioni. Il calo ottenuto dal film horror è stato del 69%. Ad oggi “Il rito” finale ha già raggiunto e superato tutti i film della saga ConjuringVerse tranne “The Conjuring“, il primo film della saga detiene ancora lo scettro con 137.4 milioni. A livello globale l’incasso ha raggiunto quota 332.9 milioni, a meno di 30 milioni dal record della saga detanuto da “The Nun” (366 milioni).

Downton Abbey: The Grand Finale ha aperto in terza posizione con un incasso di 18.1 milioni di dollari, al di sotto delle aspettative degli analisti, ed in linea con l’incasso del secondo film “A New Era” (16 milioni). Il primo film della trilogia resta a questo punto il punto più alto della saga con 31 milioni raccolti ben 15 anni fa.

Infine, The Long Walk, adattamento del cupo romanzo di Stephen King, ha esordito in quarta posizione con un incasso di 11.5 milioni di dollari.